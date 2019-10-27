В Ленобласти около 7,5 тысячи человек остались без электричества

В Кингисеппском районе Ленинградской области без электричества остались порядка 7,5 тысячи человек. Обесточивание потребителей произошло из-за отключения нескольких подстанций ПАО "Ленэнерго", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в администрации региона.

По данным источника, отключились 120 трансформаторных подстанций, обесточены 68 населенных пунктов, в которых проживает порядка 7500-7600 человек.

В энергетической компании агентству уточнили, что авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Непогода вызвала технические нарушения на оборудовании 35 кВ. Сейчас ремонтные бригады проводят восстановительные работы.