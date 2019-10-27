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27.10.2019 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина. По предварительным данным, ее зарезал собственный 12-летний сын, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В Следственном комитете по Санкт-Петербургу отмечают, что трагедия произошла в многоэтажке по улице Стасовой.

На животе и груди женщины обнаружены колото-резаные ранения. С места преступления изъяты пинцет и нож.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".

 

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