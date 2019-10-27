В результате аварии с участием автобуса в Карелии никто не пострадал

В дорожной аварии в Карелии, где автобус ПАЗ опрокинулся в кювет, никто не пострадал. Об этом сообщается в официальной группе ГИБДД региона в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в Пряжинском национальном муниципальном районе Карелии пассажирский автобус, перевозивший 23 человека, большинство из которых дети, опрокинулся в кювет.

"По предварительным данным, в 20.20 водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, совершил съезд в кювет. В результате ДТП никто не пострадал. В момент ДТП в салоне автобуса находились 18 детей и 4 взрослых человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.