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27.10.2019 11:58
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Астраханский фотограф победил в международном конкурсе

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

Максим Коротченко - астраханский фотограф, внештатный фотокорреспондент "Российской газеты" занял первое место в международном конкурсе Siena International Photo Awards. Это одно из самых популярных фотосоревнований мира, в нем участвовали около 50 тысяч фотографов из более 150 стран.

Фото: Аркадий Колыбалов.
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Церемония награждения состоялась 26 октября в г. Сьена (Италия). Максим стал единственным победителем из России. Первое место в номинации "Sport in action" Максиму Коротченко принесла фотография "Прыжки в воду" - снимок, сделанный в Астрахани во время тренировки в прыжковом бассейне спорткомплекса "Звездный". Рядовое событие фотограф передал в неожиданной геометрии: из героев, теней и конструкций - превратив в произведение искусства.

"Прыжки в воду" уже не в первый раз получает международные награды. В 2014 году снимок попал в финал конкурса LensCulture и выставлялась на фестивале уличной фотографии в Майами. Также он вошла в сто лучших фотографий проекта Best of Russia за последнее десятилетие, а также выставлялась в Берлине на European Month of Photography.

Когда на церемонии награждения в Италии Максима спросили, как он почувствовал, что нужно нажать на кнопку, чтобы сделать этот выдающийся снимок, Максим ответил, что тогда он не осознавал силу момента. "И уже после, отсматривая снятый материал, увидел: а неплохо получилось!"

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