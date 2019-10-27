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27.10.2019 20:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" сыграл вничью с "Оренбургом" в чемпионате России

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В воскресенье в заключительном матче 14-го Российской премьер-лиги "Краснодар" дома в присутствии 30 тысяч 600 зрителей не сумел переиграть "Оренбург" - 1:1 (1:1). Последние десять минут хозяева после  удаления Берга провели в меньшинстве.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Южане в случае сегодняшней виктории могли набрать 30 очков могли воспользоваться разгромным поражением "Локомотива" в игре со "Спартаком" и сразу переместится на вторую строчку  в турнирной таблице, уступая лишь два балла лидирующему "Зениту".

Однако набравший в последних турах ход соперник, хотя и без главного тренера на скамейке запасных (Владимир Федотов дисквалифицирован за удаление недельной давности в поединке с "Крыльями Советов"), вовсе не собирался просто так уступать. С помощью трех центральных защитников и целой группы игроков в опорной зоне в первой половине "Оренбург" не только успешно оборонялся, но и при малейшей возможности проводил неплохие контратаки.

Одна из них на 32-й минуте оказалась результативной. Разыгранная на левом фланге комбинация завершилась, казалось, голевым ударом из убойной позиции Алвеша. Однако защитник хозяев Рамирес остановил мяч на "ленточке", но Деспотовия добавил его в сетку - 0:1.

"Быкам" перед перерывом все-таки удалось отыграться. Сулейманой классно вывели Фернандеша к воротам, и проводивший первый матч в основе "Краснодара" португальский полузащитник точно пробил в ближний угол - 1:1, 43-я минута.

Вторая половина проходила примерно таким же образом. Хозяева осень хотели победить, но их фирменная игра с короткими пасами и неожиданной доставкой мяча в чужую штрафную получалась довольно редко. А когда такая комбинация на 61-й минуте все-таки удалась, Ари забить не сумел.

В свою очередь, Алвеш едва не поразил ворота хозяев из неплохой позиции.

А вскоре кубанцы и вообще остались на поле в меньшинстве - швед Берг двумя ногами врезался в соперника и получил за это красную карточку.

В такой ситуации хозяевам забить решающий мяч оказалось уже делом неразрешимым. К огромному разочарованию более 30 тысяч болельщиков кубанского клуба победить "Оренбург" в чемпионате России южанам снова не получилось.

Таким образом, "Краснодар" не сумел воспользоваться отличной возможностью приблизиться к лидерам первенства: набрав 28 очков, "быки" остались на четвертом месте. А "Оренбург" с 15-ю баллами расположились на двенадцатой позиции в РПЛ.

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