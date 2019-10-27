Названа главная ошибка в питании детей

Основную часть в рационе ребенка должны составлять свежие, а не переработанные продукты. Об этом говорит испанский диетолог Лусия Мартинес.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на La Vanguardia, специалист также рекомендует не использовать в качестве прикорма здорового ребенка с полугода продукты, выпускаемые промышленным способом.

Речь, например, идет о кашах из коробок и пюре из баночек. Дело в том, что подобная пища содержит много сахара. Кроме того негативным моментом может являться однородная текстура продукта.

По словам диетолога, ребенок, пробующий твердую пищу, изучает структуры и вкусы и понимает, что еда неоднородна. А ребенок, питающийся пюре, кашами и молочными смесями, "становится пассивным".

Подросших детей эксперт не советует кормить колбасами, наггетсами и рыбными палочками. Лучше подойдут мясо и свежая рыба.

Еще один момент, на который следует обратить внимание - положительный пример взрослых в формировании культуры правильного питания. Это работает эффективнее, чем полезные овощи, "спрятанные" в лазанью или картофельные блюда, чтобы ребенок их съел.