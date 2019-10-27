Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни. Храм зазвучал мощью 15 многотонных колоколов, воссозданных, как и сам собор, в первозданном виде.

Великое освящение главной ростовской святыни состоялось впервые за 160 лет. Почти семь лет ушло на его возрождение. С помощью масштабной реконструкции удалось не только остановить разрушительные процессы, которым с течением времени подверглось строение (прихожане вспоминают, как на людей сверху буквально летели кирпичи), но возродить собор максимально таким, каким он был изначально.

- Когда я зашел под своды этого храма, то не узнал собор, в котором до этого бывал не раз. Произошло реальное возрождение - такое, которое не просто возвращает нас к прошлому, а свидетельствует о большом пути, который все мы прошли. В первую очередь, вы, мои дорогие, - ростовская паства, - тепло обратился настоятель Русской православной церкви к прихожанам.

По старым редким фотографиям были воссозданы соборные росписи, кресты, 15 колоколов, самый тяжелый из них, названный "Первосвятитель", весит более 16 тонн, и многое другое - до мельчайших деталей. Это удалось благодаря кропотливой научно-изыскательской работе по поиску архивных сведений о соборе. В архивах обнаружили много документов о храме и его строительстве, людях, которые в нем участвовали.

Оказывается, в Ростовском Соборе дважды служил Иоанн Кронштадский, о чем до реставрации достоверно не было известно. Открытия были сделаны, когда начали реставрировать настенные росписи. Под тремя слоями нашли авторов первых икон. Реставраторам удалось их возродить. Был укреплен фундамент и колокольня собора. Решена проблема сильной просадки строения. Установлена современная система коммуникаций и вентиляция, исключающая вредное воздействие на живопись внутри храма.

Собор обрел новые реликвии, одна из них считалась долгое время безвозвратно утерянной. Это мощевик с частицами мощей древних святых, который был передан одним из Патриархов Иерусалима Таганрогу. Мощевик нашли под обломками старого дома, и теперь он находится в возрожденном ростовском соборе. Патриарх Кирилл приложился к одной из основных реликвий храма - старинной Донской иконе Божьей Матери.

Глава РПЦ в своем выступлении в Ростове перед верующими отметил, что в донской столице строится тридцать новых церквей и преподнес для них в подарок тридцать книг священного писания. Патриарх обратился к присутствующим с притчей о сеятеле, затронув важные для всех людей вопросы.

- Давайте зададим себе нелицеприятный вопрос, где я, что со мной происходит. И, может быть, придем к убеждению, что с Божьей помощью можем поправить качество той "почвы", которую представляют из себя наше сердце и разум, - попросил патриарх.

Надо отметить, что настоятель Русской православной церкви всегда с любовью относился к Дону.

- Здесь высокий экономический потенциал, но самое главное - именно юг в самое тяжелое время богоборчества особо хранил православную веру, - отмечал глава РПЦ.

Недавно Патриарх Кирилл благословил передачу частицы мощей великого русского святого Преподобного Сергия Радонежского одному из строящихся ростовских храмов.

- Это большая редкость, чтобы мощи Преподобного Сергия передали из Лавры, - отметил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, который за заслуги в строительстве церквей был удостоен патриаршего знака храмостроителя.

Указ об этом был зачитан на освящении Ростовского кафедрального собора. Также Патриарх вручил награды Русской православной церкви еще нескольким ростовчанам, в том числе служителям храма и губернатору Ростовской области, за труд по возрождению святыни.