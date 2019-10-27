Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте

Стартовали первые российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы - 2019". Они проходят на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта и продлятся до седьмого ноября.

Россию представляют зенитчики Южного военного округа, дислоцированные в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму - всего более 100 военнослужащих, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу округа.

На учениях задействована военная техника российского производства: ЗРК "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также ПЗРК "Игла", зенитные самоходные установки "Шилка", которые состоят на вооружении Египта. Цель учений "Стрела Дружбы - 2019" - обмен опытом военных двух стран, отработка практических навыков в различных условиях, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов.