Самолет экстренно сел в Волгограде из-за клинической смерти пассажира

Самолет авиакомпании "Победа", совершавший рейс из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стала клиническая смерть пассажира.

Инцидент произошел в субботу в 12.36 мск. По данным городских экстренных служб, клиническая смерть была зафиксирована у 62-летнего онкобольного мужчины, который летел на родину. Он скончался до прибытия медиков.

РИА Новости сообщает, что этот рейс вылетел во Владикавказ в 15.15 мск и через час приземлился в пункте назначения.