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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за клинической смерти пассажира

Самолет авиакомпании "Победа", совершавший рейс из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стала клиническая смерть пассажира.

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Инцидент произошел в субботу в 12.36 мск. По данным городских экстренных служб, клиническая смерть была зафиксирована у 62-летнего онкобольного мужчины, который летел на родину. Он скончался до прибытия медиков.

РИА Новости сообщает, что этот рейс вылетел во Владикавказ в 15.15 мск и через час приземлился в пункте назначения.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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