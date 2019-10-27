В аэропорту Сочи открылся первый на Юге России капсульный отель

Международный аэропорт Сочи стал первой воздушной гаванью на Юге России, оборудованной капсульным отелем. Корреспондент "РГ" протестировала услугу и выяснила плюсы и минусы.

В капсуле можно спокойно спать и ни о чем не беспокоиться. Фото: Ирина Белова

Десять капсул находятся на втором этаже сектора В - недалеко от стоек регистрации, рядом - таможенный контроль, что очень удобно. Они похожи, скорее, на большие микроволновки, расположенные одна над другой, а регулирующая синяя неоновая подсветка подчеркивает современный, футуристический дизайн. На второй этаж ведут ступени. Внутри большое спальное место с матрасом по всему периметру. В капсуле может находиться один пассажир, ребенок до десяти лет бесплатно размещается с родителем.

Час пребывания - 400 рублей, два часа - 700 рублей, три - тысяча, сутки - 3,5 тысячи рублей. В плату входят локеры для хранения багажа, а также одноразовые простынь и наволочка. Дополнительная подушка и плед выдаются за плату в 200 рублей. Кстати, капсулу можно забронировать и в системе онлайн-бронирования.

- Капсулы включили в себя современные технологии - ортопедический матрас, подушки "с памятью", разъем USB для зарядки гаджетов, смарт ТВ, Wi-Fi, система индивидуальной вентиляции, сейф, столик для ноутбука, - отмечает управляющий капсульным отелем в аэропорту Александр Ефименко.

Ранее с комфортом в аэропорту можно было остановиться только в комнате матери и ребенка. Но туда, понятно, пускали далеко не всех. Конечно, в зоне ожидания вылета есть сиденья, но даже если целый ряд свободен, то поручни мешают прилечь. В сочинском аэропорту 1330 посадочных мест плюс 1275 стульев в кафе. Пассажиропоток в прошлом году составил 6,3 миллиона пассажиров, а это значит, что за сутки в нем в среднем останавливались примерно 17 тысяч пассажиров.

- Капсульный отель особенно подходит для тех пассажиров, которым приходится долго ожидать в аэропорту своего вылета, а также для трансферных пассажиров, - рассказывает официальный представитель международного аэропорта Сочи Анна Шалимова.

По словам отдыхающей в Сочи туристки из Казани Гульназы Назмиевой, капсульный отель очень удобен не только своим расположением и дизайном, но и тем, что можно спокойно спать, не беспокоясь за сохранность своих вещей и за то, что можешь проспать рейс.

Капсульный отель сразу стал пользоваться популярностью, особенно ночью. За первые несколько суток его услугами воспользовались уже полсотни пассажиров.