В Ростове в ДТП с маршруткой и "скорой" пострадали семь человек

При столкновении маршрутного такси и машины скорой помощи в Ростове-на-Дону пострадали семь человек. Один из них оказался несовершеннолетним.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Также стало известно, что два человека, получивших ранения при аварии, попали в городскую больницу, а еще двух пострадавших с черепно-мозговые травмами госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Также в аварии пострадала военнослужащая, которую направили в окружной госпиталь.

Появилась информация и о том, что, столкнувшись с машиной скорой помощи, маршрутка ударилась в столб.

Ранее говорилось об одном пострадавшем в ДТП.