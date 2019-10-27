Новости

Секретный беспилотник США установил рекорд в космосе 15:39
Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова 15:32
"Atlas с Алисой". Чем удивил самый дорогой кроссовер Geely 15:14
Украинца осудили за футболку с гербом СССР 15:06
Новый фильм с Джоли за 10 дней собрал в России более миллиарда 15:04
В Ростове в ДТП с маршруткой и "скорой" пострадали семь человек 15:03
Актриса Настасья Самбурская отравилась лекарством от простуды 14:58
Киев сократил подачу воды в ЛНР 14:52
На заброшенном заводе под Рязанью нашли мертвого подростка 14:48
На Урале прошел народный экзамен по литературе 14:38
Названа главная ошибка в питании детей 14:30
Госпитализированный в Турции россиянин умер во время перелета в Сыктывкар 14:05
МВД опровергло участие конкурирующих банд в ночной перестрелке в Казани 13:53
"Победа" повысит цены на зарубежные перелеты только на 5 евро 13:40
В Ингушетии пять человек отравились угарным газом 13:36
Дзюба не попал в основной состав "Зенита" на матч против "Крыльев Советов" 13:34
СМИ: Ираку принадлежит "значительная роль в ликвидации аль-Багдади" 13:27
В Ростове маршрутка столкнулась с машиной скорой помощи 13:19
Россия доставила в Сирию полицейские броневики 13:18
Появилось видео с предполагаемого места гибели аль-Багдади 13:01
Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе 13:00
Видео: столкновение двух машин спасло пешеходов от наезда 13:00
Пхеньян призвал США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына 12:38
Алиханов назвал фантастикой план по "захвату" Калининграда войсками НАТО 12:32
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
27.10.2019 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове в ДТП с маршруткой и "скорой" пострадали семь человек

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)

При столкновении маршрутного такси и машины скорой помощи в Ростове-на-Дону пострадали семь человек. Один из них оказался несовершеннолетним.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек

Также стало известно, что два человека, получивших ранения при аварии, попали в городскую больницу, а еще двух пострадавших с черепно-мозговые травмами госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Также в аварии пострадала военнослужащая, которую направили в окружной госпиталь.

Появилась информация и о том, что, столкнувшись с машиной скорой помощи, маршрутка ударилась в столб.

Ранее говорилось об одном пострадавшем в ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Американские СМИ сообщили о возможной ликвидации главаря ДАИШ
Захарова назвала самоуничтожением украинский "опыт войны с Россией"
Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС
Военные Украины назвали самозванцами общавшихся с Зеленским добровольцев
Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте