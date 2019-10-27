На Урале лесовоз оставил без газа более 37 тысяч человек

Информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 миллиметров в городе Североуральске поступила вечером в воскресенье, 27 октября, в 18:27 местного времени, сообщают в МЧС России по Свердловской области. Участок перекрыли, угрозы взрыва нет, идет подготовка к ремонтным работам. На месте ЧП работают газовики и оперативная группа МЧС.

В результате происшествия без газоснабжения остается город Североуральск, поселки Черемухово, Калья, 3-й Северный - 2825 жилых домов, 37043 человек и две котельные. Нет отопления и горячей воды, пишут местные жители в соцсетях. По прогнозу метеорологов, ночью в пострадавших населенных пунктах ожидается до минус шести градусов.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Североуральска организовала экстренное совещание для скорейшего восстановления газоснабжения и перевода котельных на резервное топливо. Планируется, что это произойдет к полудню в понедельник.

Как уточнили в администрации Североуральского городского округа, на территории города и в пострадавших поселках 28 октября будут закрыты детские сады, учреждения дополнительного образования и дневные лагеря. Жителям рекомендуется перекрыть газ, а также соблюдать технику безопасности при эксплуатации электроприборов, поскольку из-за аварии увеличится нагрузка на электрическую сеть.