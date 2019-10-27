На Урале прошел народный экзамен по литературе

В Екатеринбурге во второй раз прошел народный экзамен по литературе. Проверить знания произведений классиков захотел 151 человек.

- Экзамен проходил на пяти площадках. Участникам нужно было ответить на 30 вопросов, на обдумывание каждого - по 30 секунд, - рассказала "РГ" одна из авторов идеи, главный библиотекарь инновационно-методического отдела муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Елена Кямкина.

Экзамен посвятили Году театра в России, поэтому большинство вопросов касались спектаклей, драматургов, пьес. Некоторые из них задавали артисты театра и кино - Николай Фоменко, Юлия Меньшова, Александра Урсуляк, Татьяна Лазарева и другие. Готовили вопросы библиотекари, литературоведы, актеры и писатели.

- Примерно треть вопросов была очень сложной, - признается Елена Кямкина. - Например, Александр Архангельский спросил: какие героини Пушкина были названы в честь "Бедной Лизы" Карамзина. Здесь надо было вспомнить, что речь идет о Елизавете Муромской из "Барышни-крестьянки" и Елизавете - воспитаннице старой графини из "Пиковой дамы". Правильный ответ дали всего три-четыре человека, в том числе и победительница.

Непростую загадку экзаменующимся задал и Дмитрий Быков: Порфирий Петрович ("Преступление и наказание", Достоевский - прим. ред.) утверждает, что у него на Раскольникова есть "махочка черточка". Блефует он или нет? А если есть, то в чем она заключается?

- Когда увидели этот вопрос, мы были поражены, - рассказывает Елена. - Но люди, которые правильно ответили на этот вопрос, были! Правильный ответ такой: Порфирий Петрович блефует, а под "черточкой" подразумевает, что Свидригайлов слышал признание Раскольникова, находясь через стенку с ним, в соседней комнате.

Кто-то отвечал лучше, кто-то хуже. Были люди, которые не ответили ни на один вопрос, кроме очень сложного последнего, от писателя Алексея Иванова: как называется город, в котором происходит действие романа "Братья Карамазовы" Достоевского. Город называется Скотопригоньевск, это вымышленное название.

Лучше всех с экзаменом справилась 47-летняя Екатерина Войдилло, архивист городского центра охраны памятников.

- У нас в семье принято читать, мне с детства привили это. Дома много книг. К экзамену не готовились никак, но литературой интересуемся, - рассказывает Екатерина. Вместе с ней в экзамене участвовали две ее дочери: 24-летняя Полина, педагог дополнительного образования, заняла четвертое место, а 16-летняя Ольга, десятиклассница из школы №11 - третье. - Как будем праздновать победу, пока не решили. Наверное, зайдем в книжный за новыми книгами!

По словам Елены Кямкиной, главная идея народного экзамена по литературе - показать людям, что они разбираются в литературе лучше, чем им кажется.

- На площадке, которая располагалась на фудкорте в торговом центре, произошел анекдотичный эпизод. Одна из участниц - интеллигентная и начитанная девушка - замешкалась на вопросе, какого русского писателя вывел Достоевский в романе "Бесы" как тип "баденского буржуа". Рядом за столиком сидели мужички из области, ели картошку фри, в тележке у них какие-то стройматериалы лежали. Они на нее смотрят и говорят: "Ты чо! Это же Иван Тургенев!" - со смехом рассказывает Елена. - С помощью такого экзамена мы хотим поднять самооценку людей, вселить уверенность в них как в носителей прекрасного культурного кода, вдохновить их на чтение и вернуть им веру в себя, в то, что мы - читающая нация.

На следующий год народный экзамен планируют проводить не только в Екатеринбурге, но и в области. Заявки от библиотек были, но поступили они поздно.

- А так, хотелось бы распространить этот экзамен по всей стране, как Тотальный диктант, - поделилась планами на будущее Елена.