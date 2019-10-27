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Рубрика: Экономика

Не стой под окном

С нового года коммерческим перевозчикам запретят парковаться во дворах
Текст: Ольга Игнатова
Такси, автобусы, микроавтобусы и грузовики с 1 января 2020 года не смогут парковаться в жилой зоне. Им придется искать специальные стоянки.
Фото: Андрей Махонин/ТАСС Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Как напоминает минтранс, с нового года вступают в силу требования к парковкам для транспорта юрлиц и ИП. Они окончательно запрещают им оставлять транспорт в нерабочее время на территории общего пользования, застроенной многоквартирными домами, а именно во дворах.

Не бросать свои грузовики и автобусы на ночь где попало коммерсанты должны и сейчас. Требование о стоянке такого транспорта на отдельных парковках внесено в закон еще в 2017 году, но норма эта работает далеко не везде. Московские власти оборудовали специальные парковочные карманы для такси, а для большегрузов - платные стоянки как в черте города, так и за ее пределами.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Штрафа за размещение коммерческого транспорта вне спецстоянок пока нет. Но скоро появится, обещают в минтрансе. Параллельно с вступлением в силу требований к парковкам будет разработана и административная ответственность.

В то же время остается открытым вопрос, кто и за какие средства должен организовать спецпарковки для автобусов, такси, грузовиков. Как уточняет минтранс, обязанность органов власти регионов или местного самоуправления по организации таких парковок законодательством не предусмотрена. Поэтому все зависит от инициативы местной власти, и если она ничего не сделает, то проблема коммерческого транспорта станет головной болью исключительно водителей и собственников. Куда деваться, когда начнут выписывать штрафы или перемещать "Газели" на штрафстоянки?

"Пока вопросов больше, чем ответов, - отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто. - Даже если появятся платные парковки, это станет дополнительной нагрузкой на бизнес".

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минтранс
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