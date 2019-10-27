Сербы отвергли предложение Фанара поддержать украинских раскольников

Представители Константинопольского патриархата (КП) посетили Белград, где провели переговоры с архиереями Сербской Православной Церкви (СПЦ), настойчиво предлагая им поддержать политику вселенского патриарха Варфоломея и рассмотреть возможность о признания автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В делегацию Фанара, по сообщению пресс-службы СПЦ, входили митрополиты Пергамский Иоанн, Галльский Эммануил, Адрианопольский Амфилохий, Силиврийский Максим, а также секретарь Синода КП дьякон Григорий.

Свое отношение к переговорам с фанариотами уже высказал митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий, подчеркнувший, что цареградский патриарх не может называться главой всей Православной церкви, единолично выносить решения по существо проблем, с которыми она сталкивается, что является исключительно прерогативой Всеправославного Собора.

"Накануне у нас состоялась встреча с комиссией Цареградской патриархии во главе с митрополитом Пергамским Иоанном в связи с событиями на Украине. К сожалению, патриарх цареградский продолжает свою историю и не намерен от нее так легко отказываться", - указал он, добавив, что у православной Церкви есть только один глава - это Иисус Христос: "Все остальные являются апостолами, которые свидетельствуют о ее главе - Христосе, как главе Церкви, и Церкви, как единой, святой, соборной и апостольской, которой мы принадлежим и служим".

Кроме того, на днях и член Синода СПЦ, епископ Бачский Ириней рассказал, что позиция Сербской Православной Церкви в отношении ПЦУ, сформулированная на Архиерейском Соборе, остается неизменной. "Мы не признаем нераскаявшихся украинских раскольников членами Церкви, а тем более - нормальной автокефальной Православной Церковью", - констатировал он. При этом иерарх СПЦ обратил внимание на то, что "раскол был вызван не Русской Православной Церковью, а исключительно Константинопольским патриархатом, но за его возможное углубление и продолжение ответственность понесет Элладская Православная Церковь - как единственная, которая после длительного сопротивления поддалась и поступила по указанию Фанара, Вашингтона и Бог знает кого еще".

Эксперты давно обращают внимание на тот факт, что в условиях усиливающейся американской экспансии на Балканы, когда США настойчиво требуют от политических лидеров сделать выбор в пользу Вашингтона, СПЦ стала серьезным препятствием на пути реализации геополитических замыслов англосаксов в регионе. При этом ее иерархов обвиняют не только в тесных связях с Москвой, но и деструктивной роли в косовском вопросе, к более активному урегулированию которого уже подключился Белый дом.

Планы США выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, на Балканах можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!".

Таким образом, американцы проверяют на прочность духовные скрепы между Россией и Сербией, формировавшиеся столетиями и кровью вписанные в нашу славную историю, насыщенную победами и ратными подвигами. Как отмечают наблюдатели, Сербская Православная Церковь не поддается на провокации извне, а Патриарх Ириней твердо и последовательно отстаивает, прежде всего, интересы сербского народа и Церкви.

Между тем, 22 октября глава раскольнической ПЦУ Епифаний Думенко был радушно принят государственным секретарем США Майком Помпео, выразив американцу "благодарность за многолетнюю солидарность и надежную двухпартийную поддержку США, что является чрезвычайно важным для укрепления независимости Украины", проинформировав того "о вызовах, стоящих перед Православной церковью Украины". В свою очередь руководитель Госдепа заверил собеседника, что "США защищали и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания и возможность молиться в соответствии со своим выбором".