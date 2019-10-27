Шесть человек погибли в результате падения вертолета ВВС Колумбии

Шесть военных погибли в результате крушения вертолета Вооруженных сил Колумбии в муниципалитете Альбания на северо-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой заявление местных ВВС.

Согласно данным радиостанции RCN, вертолет Bell 412 пропал с радаров в пятницу вечером после того, как вылетел с авиабазы Паланкеро в департаменте Кундинамарка. Впоследствии удалось обнаружить обломки машины. Причины аварии пока неизвестны, ведется расследование.

По заявлениям военных, вертолет находился в оптимальном состоянии и несколько раз использовался для перевозки президента Колумбии, а в 2017 году его использовал Папа Римский Франциск во время своего визита в страну.