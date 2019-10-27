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Рубрика: Спорт

Широков: Первый матч Тедеско явно не удался

Текст: Артур Нанян
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Зенита" и "Спартака" и эксперт телеканала "Матч ТВ" Роман Широков в интервью "РГ" поделился своими мыслями о первом матче "красно-белых" (против "Рубина" - 0:0) при новом главном тренере Доменико Тедеско.
Фото: Александр Вильф / ТАСС Фото: Александр Вильф / ТАСС
Фото: Александр Вильф / ТАСС

Вам не понравился "Спартак"?

Роман Широков: Я, если честно, был шокирован, увидев первый тайм встречи с "Рубином". Не знаю, какая была установка. Тедеско вроде говорил, что они пытались прессинговать и играть в атакующий футбол. Но на деле "Спартак" просто стоял на своей половине. И это дома против "Рубина". Да, казанцы хотят действовать впереди, держат мяч. Но если их напрягать, они сами себе привезут момент. У хозяев было легкое озарение в конце - минут десять. И все.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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В "Спартаке" и при вас был такой тренер - Мурат Якин.

Роман Широков: Тогда хотя бы "Спартак" выиграл сначала несколько матчей, причем пару - с крупным счетом. Нет, я хочу, чтобы у Тедеско получилось. Но первый матч явно не удался. У тебя же есть полный карт-бланш. Ну выходи и играй в атаку. Победишь - и болельщики начнут тебя обожать. В общем, посмотрим, что будет дальше.

Полностью интервью с Романом Широковым читайте в ближайшее время в "РГ".

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