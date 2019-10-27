Шнур пытался списать "Географический диктант" у Шойгу

Президент Российского географического общества - РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов приняли участие в международной просветительской акции "Географический диктант-2019".

Свои знания в географической области они продемонстрировали на главной площадке акции в Московском государственном университете. Вместе с Шойгу и Ивановым диктант там написали ректор вуза Виктор Садовничий, известные спортсмены, артисты и участники военно-патриотического движения "Юнармия".

Отвечая на вопрос ведущей акции Яны Чуриковой о прошлогоднем диктанте, Шойгу сказал, что написал его "очень хорошо". Что же касается нынешней акции, то, по мнению президента РГО, вопросы стали более познавательными.

"Мы учитываем увеличение аудитории. Нам, конечно, хочется, чтобы люди еще чуть-чуть побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается некая познавательная, в том числе, часть, которая уже при прочтении вопроса дает возможность узнать что-то еще о нашей стране", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что основная цель диктанта - пробудить в людях любопытство, а не загнать их в угол сложными вопросами.

"Надо, чтобы появилось желание после диктанта что-то полистать, посмотреть, поизучать", - отметил министр.

Для него самого самыми сложными оказались вопросы, где требовалось выстроить последовательность. Например, перечислить субъекты РФ с юга на север.

"Вообще вопросы очень все интересные, и если ты не знаешь свою страну, ногами не протопал, то подготовиться за один день невозможно", - считает президент РГО.

Сергея Иванова порадовало, что вопросы диктанта также касались истории.

"В прошлом году было много вопросов, связанных с литературой. Были географические вопросы из каких-то литературных произведений. То есть, требовалось знать не только географию, но и литературу. А в этот раз было больше истории", - отметил спецпредставитель президента.

Иванов не скрывал, что на диктант взял с собой "шпаргалку" - подаренный ему руководством минобороны "Атлас офицера". Но не пользовался им для ответов. Тем не менее, по оценке Иванова, это отличная книга, которую он всем рекомендует.

"Здесь, действительно, много полезной информации, но сразу я не мог все осилить", - признался Иванов. В ответ Шойгу пообещал создать электронную версию этого атласа.

Другой экзаменуемый - музыкант Сергей Шнуров - вспомнил, что последний раз диктанты писал в школе. С географическим диктантом он столкнулся впервые и, по собственному признанию, ответы не некоторые его вопросы пытался списать у министра обороны.

Напомним, что географический диктант проводят в России уже в пятый раз. За прошлые годы его участниками стали почти 900 тыс. человек. Основная цель этой акции - популяризировать географические знания и, тем самым, повысить интерес к России. В нынешнем году проверку знаний по ее географии организовали более чем на 5,7 тыс. площадок в России и на 109-ти за рубежом. На 284 площадках диктант могут написать слабовидящие.

Среди других новаций географического диктанта-2019 стоит упомянуть такой момент. Его вопросы разбили на две группы. В первой собрали 10 довольно простых вопросов об общеизвестных фактах. Во второй - вопросы, для ответов на которые требуются эрудиция, а также образное и логическое мышление.