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27.10.2019 18:52
Рубрика: Власть

Отрубать не будут

Новых мер против телефонных террористов пока не принято
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
Возможность отключать на полгода интернет-трафик со стороны не только отдельных провайдеров, но и целых стран получит ФСБ для борьбы с телефонным терроризмом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С такой сенсационной новостью выступило в конце прошлой недели РБК. По данным издания, Совбез России несколько месяцев назад дал поручение ФСБ и минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в Закон "О связи" для борьбы с телефонным терроризмом, разрешить отключать связь со страной, из которой поступают в большом количестве ложные звонки о терактах, предлагается на срок до полугода. При этом оператор будет блокировать как голосовую связь, так и передачу данных, например СМС. Естественно, что возможность такой законодательной инициативы вызвало шквал комментариев возмущенных экспертов: "ФСБ просто получит возможность тотального отключения интернета и при этом наверняка "положит" и весь Рунет". "Российская газета" проверила насколько.

Фото: iStock
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"Никаких конкретных указаний о том, как бороться с телефонным терроризмом Совбез не давал", - сообщили корреспонденту "РГ" в аппарате Совбеза, подтвердив, что над этим вопросом уже длительное время работает специальная межведомственная рабочая группа. В ФСБ также не стали комментировать то, что "пока не имеет предмета комментария".

Более конкретно о "предполагаемом запрете" высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "никто никакую связь не отрубает". В то же время он признал, что телефонный терроризм - это большая проблема и очевидна настоятельная необходимость принятия мер для борьбы с ней. По мнению Пескова, подобные сообщения СМИ - излюбленный гипертрофированный подход в информационных потоках. "Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он.

По его словам, в Кремле знают о том, что этот вопрос обсуждается на различных уровнях, но конкретного решения пока не принято. Он обратил внимание на тот факт, что все граждане России неоднократно становились свидетелями и телефонного хулиганства, и терроризма, которые фактически угрожают, вносят дискомфорт в жизнь тысяч и тысяч людей. "Давайте вспомним сообщения об эвакуации, об освобождении зданий, о проверках, о направленных туда всяких силах и средствах", - напомнил официальный представитель Кремля.

В 2017 году Россия впервые столкнулась с массовой атакой телефонных террористов

Песков также призвал дождаться конкретных решений по этому вопросу: "Когда они будут, тогда будут даны уже экспертные пояснения".

В 2017 году Россия впервые столкнулась с массовой атакой телефонных террористов. С 10 по 17 сентября в разных городах прошла волна эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании зданий. По данным ФСБ, ущерб от эвакуаций тогда составил около 300 млн рублей.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Терроризм Антитеррор Президент Совет Безопасности Правительство ФСБ Атака телефонных террористов на Россию
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