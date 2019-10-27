Возможность отключать на полгода интернет-трафик со стороны не только отдельных провайдеров, но и целых стран получит ФСБ для борьбы с телефонным терроризмом.

С такой сенсационной новостью выступило в конце прошлой недели РБК. По данным издания, Совбез России несколько месяцев назад дал поручение ФСБ и минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в Закон "О связи" для борьбы с телефонным терроризмом, разрешить отключать связь со страной, из которой поступают в большом количестве ложные звонки о терактах, предлагается на срок до полугода. При этом оператор будет блокировать как голосовую связь, так и передачу данных, например СМС. Естественно, что возможность такой законодательной инициативы вызвало шквал комментариев возмущенных экспертов: "ФСБ просто получит возможность тотального отключения интернета и при этом наверняка "положит" и весь Рунет". "Российская газета" проверила насколько.

"Никаких конкретных указаний о том, как бороться с телефонным терроризмом Совбез не давал", - сообщили корреспонденту "РГ" в аппарате Совбеза, подтвердив, что над этим вопросом уже длительное время работает специальная межведомственная рабочая группа. В ФСБ также не стали комментировать то, что "пока не имеет предмета комментария".

Более конкретно о "предполагаемом запрете" высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "никто никакую связь не отрубает". В то же время он признал, что телефонный терроризм - это большая проблема и очевидна настоятельная необходимость принятия мер для борьбы с ней. По мнению Пескова, подобные сообщения СМИ - излюбленный гипертрофированный подход в информационных потоках. "Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он.

По его словам, в Кремле знают о том, что этот вопрос обсуждается на различных уровнях, но конкретного решения пока не принято. Он обратил внимание на тот факт, что все граждане России неоднократно становились свидетелями и телефонного хулиганства, и терроризма, которые фактически угрожают, вносят дискомфорт в жизнь тысяч и тысяч людей. "Давайте вспомним сообщения об эвакуации, об освобождении зданий, о проверках, о направленных туда всяких силах и средствах", - напомнил официальный представитель Кремля.

В 2017 году Россия впервые столкнулась с массовой атакой телефонных террористов

Песков также призвал дождаться конкретных решений по этому вопросу: "Когда они будут, тогда будут даны уже экспертные пояснения".

В 2017 году Россия впервые столкнулась с массовой атакой телефонных террористов. С 10 по 17 сентября в разных городах прошла волна эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании зданий. По данным ФСБ, ущерб от эвакуаций тогда составил около 300 млн рублей.