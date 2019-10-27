"Спартак" разгромил "Локомотив" в столичном дерби

Московский "Спартак" прервал серию из шести матчей без побед в Российской премьер-лиге. В матче 14-го тура подопечные Доменико Тедеско на выезде одолели "Локомотив" - 3:0.

Тедеско, для которого этот матч был вторым у руля "красно-белых", продолжил экспериментировать с составом. К примеру, специалист выставил сразу три номинальных центральных защитника. Неудивительно, что с первых минут гости сделал и ставку на контратаки, отдав инициативу "Локо". И это сработало.

В первом тайме ни одной из команд не удалось открыть счет. В дебюте второго Тедеско решился заменить чемпиона мира Андре Шюррле, выпустив на поле шведа Джордана Ларссона. Эта перестановка оказалась ключевой. На 57-й минуте Землимхан Бакаев изящным пасом вывел на свободное пространство по левому флангу Эсекеиля Понсе, который перекинул опрометчиво выскочившего из ворот Гилерме - 1:0. Этот гол стал для Понсе первым за "Спартак" в РПЛ, а еще первым для "красно-белых" при Тедеско.

Тут же Понсе мог оформить дубль, оказавшись на убойной позиции с правого фланга. Но в этот раз Гилерме "железнодорожников" выручил. А "Спартак" продолжил терроризировать соперника справа. На 79-й минуте ассистентом снова выступил Бакаев, найдя пасом от лицевой линии Ларссона: швед был точен в касании - 2:0. И практически тут же неутомимый Бакаев помог Ларссону оформить дубль, а сам сделал ассистентский хет-трик.

В оставшиеся минуты "Локомотив", которому явно не хватило эмоций после лигочемпионского матча против "Ювентуса" на неделе, попытался хотя бы "размочить" счет, но безуспешно. "Спартак впервые с 25 августа добился победы и разом взлетел с 11-й на шестую строчку РПЛ и делит ее теперь с екатеринбургским "Уралом".

А вот "Локомотив", который вместе с "Зенитом" лидировал в турнирной таблице, откатился на второе место.