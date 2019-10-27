Трамп: Аль-Багдади провел последние минуты своей жизни в полнейшей панике

В ходе своего обращения к нации президент США Дональд Трамп заявил, что силы специального назначения США уничтожили лидера ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади. Таким образом, глава Белого дома подтвердил циркулировавшую с утра воскресенья в СМИ информацию о ликвидации террориста в северо-западных районах Сирии в провинции Идлиб. До выступления Трампа в прессу просочились сведения о том, что еще в прошлый четверг он лично дал "зеленый" свет началу спецоперации.

"В прошлую ночь силы специальных операций США свершили правосудие над самым разыскиваемым террористом в мире. Никаких потерь с нашей стороны не было, с их стороны погибли практически все", заявил Дональд Трамп.

Описывая спецоперацию, глава Белого дома отметил, что аль-Багдади и его ближайшее окружение "в криках и в панике бежали и скрылись в подземном тоннеле", где в итоге и были ликвидированы. "Аль-Багдади провел последние минуты своей жизни в полнейшей панике", заявил Трамп. Он также отметил, что в из того места, где проводилась спецоперация, было выведено 11 маленьких детей, никто из них не пострадал