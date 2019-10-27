Трамп: Тест ДНК подтвердил, что ликвидировали именно аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп заявил, что у вооруженных сил США есть неопровержимые доказательства того, что во время спецоперации был ликвидирован именно лидер ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади.

В ходе ответов на вопросы журналистов уже после своего выступления Трамп сообщил, что аль-Багдади и еще несколько боевиков были "как собаки" загнаны в подземный тоннель и там уничтожены.

Американский спецназ сразу после ликвидации террористов смог оперативно на месте провести ДНК-тест, который подтвердил, что аль-Багдади находился среди тех, кого уничтожили. Это удалось сделать, несмотря на то, что "тело (аль-Багдади) было найдено под обломками и было сильно изуродовано". "Он умер как собака. Он умер как трус. Мир теперь намного более спокойное место", - заявил Трамп.

В ходе общения с прессой глава Белого дома также отметил, что в рамках спецоперации погибло трое несовершеннолетних, а также две женщины. В отношении несовершеннолетних Трамп заявил, что они предположительно погибли в результате детонации взрывного устройства, находившегося у аль-Багдади.