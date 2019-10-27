За 15-летней Александрой Трусовой уже давно закрепились прозвища "Королева четверных" или "Русская ракета". После космического проката и фантастической победы на этапе Гран-при в Канаде пора делать эти титулы официальными.

На соревнованиях в Келоуне Трусова заявила четыре "квада" в произвольной программе. В самом начале выступления Саша упала с четверного сальхова, но поднялась и как ни в чем не бывало дальше отработала без сбоев: четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и комбинация "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов".

Весь набор четверных Трусова чисто исполнила на коммерческом командном турнире Japan Open в Сайтаме, а на предсезонном турнире в Братиславе сделала три "квада". Но даже с ошибкой Саша получила рекордные оценки - 166,62 балла за произвольную программу "Игры престолов" и 241,02 балла в сумме за два проката.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева тут же написала в своих соцсетях "Браво!". А японка Рика Кихира, лидировавшая после короткой программы благодаря уверенному тройному акселю, обалдела от оценок Трусовой и заявила, что будет пытаться что-то менять и усложнять. С двумя акселями (правда, на одном был степ-аут. - Прим. авт.) Кихира проиграла россиянке почти 18 баллов в произвольной (148,98) и почти 11 в сумме (230,33). Но, как справедливо заметила Рика, даже с идеальными "трикселями" она вряд ли смогла бы конкурировать по технике с Трусовой. То же касается и ровесницы Саши Ен Ю из Южной Кореи, которая к тому же упала с акселя в произвольной, заняв итоговое третье место (217,49).

Кроме Александры Трусовой четверные прыжки на взрослом уровне исполняли всего две фигуристки - Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева

Пока Трусова дает соперницам оторваться только в короткой программе. Там нельзя исполнять четверные прыжки. Можно сколько угодно доказывать, что это правило несправедливо. Но для Трусовой легче и продуктивнее выучить "триксель". О чем она и сказала в Канаде: "Я довольна своим выступлением в короткой программе, но я продолжу работать над своими вращениями, скольжением и надеюсь скоро сделать тройной аксель".

Гран-при в Канаде крайне неудачно сложился для двукратной чемпионки мира, серебряной медалистки Олимпиады Евгении Медведевой, которая ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В короткой программе Женя упала с тройного лутца. Характер у Медведевой есть, иначе она не откатала бы произвольную без ошибок. Но провал в первый день соревнований не позволил ей претендовать на медали. Она заняла пятое место (209,62 балла).

Между тем второе российское "золото" на "Скейт Канада" завоевала спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,71 балла). Второе место занял канадский дуэт Кирстен Мур-Тауэрс - Майкл Маринаро (208,49), третьими стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29).