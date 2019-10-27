Проект по повышению конкурентоспособности российских вузов - так называемый Проект 5-100 - выходит на новый виток. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году проект ждет перезагрузка: будет проведен новый конкурс, по итогам которого выберут 30 университетов.

Сегодня в программе господдержки лучших вузов, которая стартовала в 2013 году, участвует 21 университет. В эти выходные руководители вузов отчитались перед Координационным советом об итогах года.

- Качественный результат - вузы проекта хорошо видны в институциональных, отраслевых и предметных рейтингах, - сказала председатель Совета Татьяна Голикова. - Из 21 вуза сегодня в них стабильно входят 19. В Топ-200 лучших вузов мира вошло 11 участников проекта, в Топ-100 - семь. В вузы пришли более 6 тысяч молодых научных сотрудников с опытом работы в ведущих российских и зарубежных организациях.

На будущий год участникам проекта будет выделено порядка 10 миллиардов рублей. Эти средства распределят в зависимости от того, в какую группу входит тот или иной вуз. Вес здесь имеют достижения в рейтингах, показатели научно-образовательной, международной и финансовой деятельности университетов, а также оценка, полученная вузами от членов Совета. Университеты первой группы получат господдержку в объеме около 900 миллионов рублей каждый, вторая группа - примерно по 450 миллионов, третья - по 120-130 миллионов рублей.