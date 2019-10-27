Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре

Специалисты из Университета штата Иллинойс обнаружили, что употребление картофельного пюре во время длительных упражнений так же результативно, как и использование специального углеводного геля. Последний нужен для поддержания уровня глюкозы в крови и повышения работоспособности у подготовленных спортсменов.

В эксперименте приняли участие 12 добровольцев, которые преодолевали на велосипеде, в среднем, 267 километров в неделю.

Добровольцев разделили на три группы. Во время тренировок участники из первой группы принимали только воду, добровольцы из второй - добавки в форме геля. Остальным давали картофельное пюре.

- На протяжении эксперимента исследователи измеряли уровень глюкозы в крови участников, температуру тела, интенсивность упражнений. Также специалисты следили за состоянием ЖКТ добровольцев. Мы выяснили, что концентрация глюкозы в плазме была почти одинаковой у тех, кто употреблял гели и пюре, - отметили исследователи.