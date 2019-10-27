Украинца осудили за футболку с гербом СССР

Гражданина Украины приговорили к тюремному сроку за футболку с гербом СССР, сообщает издание "Главком".

Суд посчитал, что мужчина появился в общественном месте с "коммунистической символикой", которая запрещена на Украине. За нарушение данного закона в этой стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Отметим, что этот абсурдный случай произошел в Кривом Роге, родном городе украинского президента Владимира Зеленского.

По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.

Дзержинский районный суд Кривого Рога признал Олега А., чей возраст не раскрывается, обвиняемым по 1 ст. 436-1 УК Украины и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. Позже в рамках сделки со следствием оно было заменено на испытательный срок в один год.

Суд дополнительно возложил на жителя Кривого Рога ряд обязательств: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации (форма условного наказания); сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины.

Закон о декоммунизации, который предполагает запрет пропаганды и использования советской символики, вступил в силу на Украине в 2015 году.