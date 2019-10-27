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Смартфон мне друг

Текст:   Юлия Кривошако
27.10.2019,  
17:58
Жители страны тратят все больше денег на смартфоны. За 9 месяцев 2019 года на покупку 19,4 миллиона устройств ушло 318 миллиардов рублей, это на 8% в деньгах и 2% в штуках больше, чем годом раньше, говорится в отчете компании "Связной".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рост расходов на покупку смартфонов легко объяснить. За январь - сентябрь их средняя цена в России увеличилась на 6 процентов, достигнув отметки 16,3 тысячи рублей.

Лидерство на российском рынке смартфонов менялось несколько раз, переходя от Samsung к Honor и обратно. По итогам трех кварталов этого года лидером стал Samsung, за ним следуют Honor и Apple. В денежном выражении лидером по-прежнему остаются "яблочные" устройства.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Китайские бренды активно наращивают свои позиции: за 9 месяцев 2019 года доля рынка смартфонов из Поднебесной составила 48 процентов от всех продаж в штуках, против 38,6 процента за аналогичный период 2018 года.

Интенсивный рост происходит за счет экспансии китайских брендов в I квартале этого года в ценовую категорию от 6 до 10 тысяч рублей, где ранее играли заметную роль российский и другие международные бренды.

Наиболее популярными китайскими брендами смартфонов у россиян стали Honor, Huawei и Xiaomi, на которые приходится 90% продаж от всех китайских смартфонов.

Сами устройства все увеличиваются в длину. Каждый год диагональ гаджетов растет в среднем на 0,2 дюйма, говорят специалисты. 2019-й не стал исключением.

Если в 2018 году популярными диагоналями устройств были 5,5 и 5,7 дюйма, то в этом году все флагманские модели имеют диагональ от 6,1 дюйма и выше, отмечает вице-президент "Связного" по продажам Давид Борзилов.

Фото: iStock
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Увеличение размеров происходит также в средней и низкой ценовой категориях: для средней категории сформировался стандарт 5,5 дюйма, а для низкой - 5 дюймов.

"При этом не увеличивается ширина устройств, они растут в длину, а рамки вокруг экрана уменьшаются. Это связано с тем, что для комфортного использования аппарата его ширина должна составлять 72-74 миллиметра в ширину", - поясняет Борзилов.

По итогам 2018 года общее количество проданных смартфонов превысило 30 миллионов, россияне потратили на них 469 миллиардов рублей. Российский рынок остается одним из самых емких по этому показателю.

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