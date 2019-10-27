Протесты в Каталонии продолжаются. В субботу снова загорелись баррикады на центральных улицах Барселоны. А протестующие собрались перед Управлением национальной полиции региона, требуя освободить более 40 человек, задержанных в ходе уличных беспорядков неделю назад. Они стали провоцировать сотрудников, стоящих в оцеплении у здания.

А начали с разноцветных шариков

Сначала это было что-то вроде безболезненного издевательства, в стражей порядка бросали разноцветные легкие пластиковые мячики для детских игр. Полиция не отвечала, что быстро прибавило толпе азарта. От детских шариков протестующие перешли на шары с краской и пивные банки. Продлись это еще немного - и, возможно, было бы как неделю назад, когда шли уличные бои радикалов и полиции, про которые потом старожилы сил правопорядка говорили, что не видели такого за все 15-20 лет службы.

Но в эту субботу полиция не стала ждать, пока радикалы снова пойдут врукопашную, и разогнала толпу дубинками и резиновыми пулями. Несколько человек были задержаны. Протестующие отступили, и в это время появилась информация о поджогах сразу в нескольких местах в центре города, в том числе на бульваре Грасиа. Это самый фешенебельный проспект Барселоны, там бутики, дорогие рестораны.

С 18 октября барселонские муниципалы убрали с центральных улиц мусорные контейнеры в рост человека, стоявшие на каждом углу - как оказалось, радикалы легко делают из них горящие баррикады. Сейчас мусор просто выносят в пластиковых мешках к обочинам, поэтому кое-где в Барселоне уже пахнет помойкой. А радикалы высыпают мусор поперек улицы и поджигают. Своего добились - в центре города пахнет гарью, воют сирены пожарных машин, о протестах пишут все СМИ, а полиция устраивает "карусель" - безостановочно ездит по дорогам и тротуарам на бронированных минивэнах, не давая радикалам собраться вместе.

В результате волнений в ночь с субботы на воскресенье за первой помощью к медикам-волонтерам из добровольческой организации Sanitaris per la republic обратились по меньшей мере 73 человека, еще примерно 40 - к врачам "скорой помощи". Желтые фургоны-амбулансы дежурили в трех минутах езды от Управления нацполиции, то и дело срываясь с места и оглашая улицы воем сирен. Было видно, как медики в кабине спешно надевают каски для обеспечения собственной безопасности. Впрочем, вряд ли им что-то угрожало - кареты "скорой помощи" манифестанты встречают аплодисментами и спешно расступаются перед ними. В сети уже появились призывы вручить высокие награды медикам-волонтерам. А в числе пострадавших опять есть полицейские.

Танцы и капюшоны

По сути, в Каталонии, и особенно в Барселоне, протестное движение разделилось на две части. Большинство поддерживает идею отделения Каталонии от Испании и требует освободить 12 каталонских политиков, приговоренных Верховным судом к 9 -13 годам тюрьмы за подготовку референдума о независимости 2017 года.

Но основная масса - сторонники мирных протестов. Они собираются на улицах, перекрытых полицией, ходят с плакатами и музыкой, танцуют и поют. Когда устают - садятся в кружок на мостовой, играют в карты, разговаривают, пьют пиво, курят легкие наркотики. Последнее, кстати, придает манифестациям специфический запах.

Другая часть состоит в основном из молодых людей, накаляющих обстановку. Кто ими руководит - неизвестно, и вообще вопрос, есть ли у них какой-то единый центр. Полиция считает, что сейчас в Каталонию съехались анархисты и прочие леваки со всей Европы, многие с опытом уличных боев, а к ним присоединилась местная молодежь. Действуют они мобильными группами, быстро и слаженно. Неповоротливая полиция пытается за ними гоняться, но безуспешно.

Мирные протесты скорее напоминают карнавал, там гуляют веселые люди с открытыми лицами. Но ты знаешь, что где-то неподалеку скрываются люди в черном, которые только и ждут, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Мирный протест им не интересен, им нужны огонь и кровь, тогда они смогут взять контроль над ситуацией. С какой целью - сказать сложно. Волнует ли их независимость Каталонии? Вряд ли.

Как долго могут продлиться протесты - вопрос сложный. Как рассказал "РГ" Джорди Виланова, член секретариата ANC, "мы обязательно продолжим бороться за независимость Каталонии. У Мадрида есть проблемы с признанием других наций, живущих в королевстве, для него все - испанцы. Но каталонцы - это отдельная нация. Однако наш путь - мирные протесты. Мы против насилия, тем более что статистически доказано - они более результативны, чем агрессивное противостояние".

Как отметил Виланова, каталонские протесты в любом случае не прекратятся до 11 ноября, когда должны быть оглашены результаты внеочередных парламентских выборов в Испании, намеченных на 10 ноября.

Селфи на фоне огня

Надо заметить, что протесты пока не сказываются на жизни других районов Барселоны. Например, в субботу вечером перед Управлением нацполиции шли стычки с правоохранителями и выли сирены "скорой помощи", а в полукилометре, в переулках Готического квартала гуляли и выпивали гости Барселоны, уличные артисты пели, прыгали и отбивали чечетку. На бульваре Рамбла сосредоточии всех ориентированных на туристов пороков, были забиты уличные кафе, темнокожие ребята бродили туда-сюда и зазывали в кофе-шопы, а супермаркет Carreefour был полон покупателей. Особенно любопытные туристы сами приближаются к протестующим, снимают их на мобильные телефоны и делают селфи на фоне горящего мусора или полицейских машин.