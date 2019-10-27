В день 75-летия Николая Караченцова ему открыли памятник

Торжественная церемония состоялась на Троекуровском кладбище в Москве. На ней присутствовали коллектив Театра Ленком, где Николай Петрович прослужил без малого 40 лет, родственники актера, его единственный сын Андрей Караченцов, а также друзья и поклонники.

Памятник выполнен из черного гранита. И на нем изображена сцена из спектакля "Юнона и Авось". В этой постановке, фактически рок-опере, Народный артист России играл главную роль графа Резанова. Причем более 20 сезонов подряд.

Именно в "Юноне и Авось" он впервые спел песню "Я тебя никогда не забуду", которая на долгие годы стала визитной карточкой Николая Караченцова - уже не только драматического актера, но и эстрадного певца (среди его хитов - "Кленовый лист", "Леди Гамильтон", "Что тебе подарить" и многие другие).

О том, как шла работа над памятником, рассказал Андрей Николаевич Караченцов.

- Это сцена из самого конца спектакля, когда граф Резанов - роль, которую играл отец - умирая, на коленях молится и просит прощения за то, что уже не сможет выполнить то, что обещал своей родине. Из всех сюжетов, о которых мы думали, готовясь к заказу памятника, этот, как нам кажется, самый удачный!.. Памятник изготовлен мастерской бесплатно из уважения и любви к артисту.

Обозревателю "РГ" посчастливилось общаться с замечательным артистом и человеком Николаем Петровичем Караченцовым. Особенно вспоминается такой эпизод, очень хорошо характеризующий его доброе, уважительное отношение к людям. В 2004 году на Олимпиаду в Афинах Караченцов и его музыканты приехали по приглашению российской сборной, чтобы поддержать наших спортсменов своими песнями и историями о театральной и кино-карьере.

Не успели приехать, как узнали, что предыдущий день сложился для нашей команды крайне неудачно. Не завоевали ни одной медали... Вот МОК России и старался уговорить выступить кого-то из артистов, дабы подбодрить спортсменов (в рамках культурной программы приехал, например, Александр Градский). Но все отказывались: жаркий день, рядом пляж, море и никому не хотелось трудиться в такую уютную и благодатную погоду…

Ну, а Караченцов и его команда только прилетели в Афины, даже вещи и инструменты не успели распаковать. Поэтому к Петровичу (как иногда к актеру обращались близко знавшие люди) с просьбой не обращались. Но он узнал про ситуацию и сразу же сказал: "Через час мы будем готовы. Только покажите, где сцена, ну или место, где надо выступать!" И спели, выдали отличное и душевное шоу!

А наша женская волейбольная сборная, кстати, на следующий день победила американок 3:2, причем переломила ход поединка, вначале проигрывая по сетам 0:2!

Может, эти события никак не связаны. Но как знать?!

Кстати

Фильмы с участием Николая Караченцова, которые хочется пересматривать по сей день:

"Человек с бульвара Капуцинов", "Старший сын", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Ловушка для одинокого мужчины", "Прежде чем расстаться", "Собака на сене", "Львиная доля" и многие другие.

Напомним

Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года после тяжелой болезни, один день не дожив до 74-летия.