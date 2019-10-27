Новая технология позволяет сажать неопознанный дрон в точку его старта. Фото: Марина Волосевич

Рынок гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сегодня растет огромными темпами. Объем глобального рынка дронов в 2018 году, по оценке авторов доклада The Drone Market Report, составлял 14 миллиардов долларов. К 2024 году он, по прогнозам, может составить уже 43 миллиарда долларов.

Что касается России, то по результатам прошлого года продажи беспилотников в нашей стране, по данным J son & Partners Consulting, увеличились на 53 процента. К 2025 году парк дронов в России достигнет отметки в один миллион, прогнозируют аналитики Национальной технологической инициативы Аэронет.

С одной стороны, беспилотники предоставляют широкие возможности: с их помощью можно осуществлять доставку товаров, обследовать шахты, контролировать ход строительства зданий, делать красивые фото- и видеоматериалы. Тем не менее известно все больше случаев, когда дроны представляют серьезную угрозу: падают в толпу на концертах, травмируют спортсменов во время соревнований, создают угрозу работе аэропортов и индустриальных объектов, занимаются промышленным шпионажем, делают фото- и видеосъемку звезд через высокие заборы их частных резиденций.

Специализированное программное обеспечение, разработанное "Лабораторией Касперского", позволяет, не повреждая беспилотник, предотвратить его нежелательное проникновение на различные объекты. Например на охраняемую территорию крупных промышленных предприятий, массовых мероприятий, частных домов.

Разработка базируется на технологии определения положения дрона по облаку точек с помощью лазерного сканера и последующей его классификации при помощи нейросети. Происходит это следующим образом. Модуль первичного обнаружения находит движущийся объект, считывает его координаты и передает их на сервер. Затем перемещение объекта отслеживает опорно-поворотный модуль с установленными на нем камерами высокого разрешения. Нейронная сеть анализирует объект и выясняет, дрон это или нет. Если это беспилотник, то включается модуль глушения, который блокирует связь дрона с пультом управления и заставляет его вернуться к точке старта либо совершить мягкую посадку в месте потери связи с оператором.

Решение, как поясняют в "Лаборатории Касперского", может применяться как в стационарных, так и в передвижных системах: интегрироваться в инфраструктуру "умных" домов, объекты критической инфраструктуры, устанавливаться в автомобили и багги.

"Многие из нашей команды, включая меня, долгое время являются владельцами дронов и применяют их как для хобби, так и для работы. С уверенностью могу сказать, что иногда беспилотники бывают чрезвычайно опасны. Я сам видел ряд рискованных ситуаций на массовых мероприятиях, - комментирует Владимир Туров, руководитель проекта Kaspersky Antidrone. - К сожалению, оператор дрона не всегда знает, какие зоны запрещены для полета. И если беспилотник неожиданно разбивается или его атакуют, это производит сильный негативный эффект на его владельца. Вот почему мы решили сделать продукт, который, с одной стороны, учитывает требования к безопасности, а с другой - не наносит дрону вреда. Разработка позволяет контролировать запуск беспилотника без ущерба для каждой из сторон".

В России как раз прекратилась эпоха бесконтрольного использования беспилотников - истек срок, к которому владельцы таких аппаратов весом от 0,25 до 30 килограммов должны были нанести на них учетные номера (см. статью "Долетит ли дрон до понедельника?" на 1 и 4-й полосах). За месяц, отведенный владельцам аппаратов на выполнение новых требований, на учет поставлены, по данным Росавиации, более 1,5 тысячи дронов. При этом в РФ беспилотников уже около полумиллиона.