В российских метрополитенах могут установить фандоматы - аппараты, принимающие пустые пластиковые бутылки и банки в счет оплаты проезда. Производители этих устройств подтвердили "РГ", что переговоры об этом ведутся с федеральным министерством транспорта. Как стало известно "РГ", минтранс, как и утверждали авторы популярных интернет-пабликов, действительно инициировал совещание по этому вопросу с участием производителей фандоматов (этих компаний всего несколько на всю Россию) и представителей всех метрополитенов страны.

Известно, что массовой установке этих устройств в метро препятствует правовой вакуум. С точки зрения закона фандоматов (или, как еще их называют, пандоматов) просто не существует. Поэтому нет возможности поставить их как аппараты для финансовых расчетов. В ближайшее время на межведомственных совещаниях предполагается уладить вопросы, которые курируют ФНС, Роспотребнадзор и другие контролирующие органы.

Отмечу, что идея установить фандоматы в метро не нова. В метро Рима пластиковые бутылки уже принимают на трех станциях. Чтобы получить право на бесплатный проезд, пассажирам нужно сдать 30 бутылок и зачислить баллы через приложение. Одна бутылка - пять евроцентов. Аналогичную идею для московского метро депутаты Мосгордумы обсудили в прошлом созыве. Однако дальше дискуссии дело не пошло. При этом в ряде магазинов крупных сетей фандоматы уже установлены. Однако они используются только как приемники алюминиевой и пластиковой тары и выдают только купоны на скидки, не участвуя в товарно-денежных отношениях.