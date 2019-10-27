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27.10.2019 20:02
Рубрика: Общество

Билет за бутылку

В метро могут поставить фандоматы
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
В российских метрополитенах могут установить фандоматы - аппараты, принимающие пустые пластиковые бутылки и банки в счет оплаты проезда. Производители этих устройств подтвердили "РГ", что переговоры об этом ведутся с федеральным министерством транспорта. Как стало известно "РГ", минтранс, как и утверждали авторы популярных интернет-пабликов, действительно инициировал совещание по этому вопросу с участием производителей фандоматов (этих компаний всего несколько на всю Россию) и представителей всех метрополитенов страны.
Если взять в качестве примера итальянский опыт, то пластиковая бутылка может стоить примерно 4 рубля. Фото: РИА Новости Если взять в качестве примера итальянский опыт, то пластиковая бутылка может стоить примерно 4 рубля. Фото: РИА Новости
Если взять в качестве примера итальянский опыт, то пластиковая бутылка может стоить примерно 4 рубля. Фото: РИА Новости

Известно, что массовой установке этих устройств в метро препятствует правовой вакуум. С точки зрения закона фандоматов (или, как еще их называют, пандоматов) просто не существует. Поэтому нет возможности поставить их как аппараты для финансовых расчетов. В ближайшее время на межведомственных совещаниях предполагается уладить вопросы, которые курируют ФНС, Роспотребнадзор и другие контролирующие органы.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
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Отмечу, что идея установить фандоматы в метро не нова. В метро Рима пластиковые бутылки уже принимают на трех станциях. Чтобы получить право на бесплатный проезд, пассажирам нужно сдать 30 бутылок и зачислить баллы через приложение. Одна бутылка - пять евроцентов. Аналогичную идею для московского метро депутаты Мосгордумы обсудили в прошлом созыве. Однако дальше дискуссии дело не пошло. При этом в ряде магазинов крупных сетей фандоматы уже установлены. Однако они используются только как приемники алюминиевой и пластиковой тары и выдают только купоны на скидки, не участвуя в товарно-денежных отношениях.

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