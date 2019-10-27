Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил создать платформу для наблюдений за состоянием окружающей среды. Беспроводные датчики с помощью интернета вещей (Internet of Things, IoT) в режиме реального времени будут вести дистанционный мониторинг и передавать данные экологам.

Совет предлагает правительству внести изменения в законы об охране окружающей среды и о защите прав юрлиц, сообщил председатель совета, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, надо "определить единые требования для дистанционного мониторинга состояния окружающей среды". Сейчас таких требований нет, и это является барьером для создания "умной" платформы контрольно-надзорной деятельности, в частности в сфере охраны окружающей среды.

В мире уже давно борются с незаконной вырубкой леса и браконьерством с помощью гаджетов. Так, физик и инженер Тофер Уайт создал стартап Rainforest Connection (RFCx) в области новейших технологий для сохранения природы. Эта некоммерческая организация создает и развертывает масштабируемое решение с открытым исходным кодом для отслеживания "черных лесорубов" в тропических лесах. "Наша миссия - дать возможность защитить тропические леса. Система в режиме реального времени отправляет оповещения о бензопилах, грузовиках, автомобилях и других признаках вторжения в лес", - говорит Уайт. Такие системы уже действуют в некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Технология RFCx превращает использованные смартфоны в "уши" тропического леса, рассказал глава Huawei Кен Ху на выставке Huawei Connect. Телефоны оснащают солнечными батареями и искусственным интеллектом, они ведут биоакустический мониторинг. Таким образом международные организации по охране окружающей среды не только следят за пожарами и нелегальными вырубками в тропических лесах, но и ведут наблюдение за редкими видами животных. Например, за паукообразными обезьянами.

Высокочувствительные внешние микрофоны улавливают звуки в пределах километра от гаджета. Сервис обработки больших данных и искусственный интеллект дают возможность анализировать шум леса в режиме реального времени, что позволяет лесникам и экологам быстро реагировать в случае опасности для флоры и фауны. Уже шесть тысяч квадратных километров тропических лесов в мире защищены таким образом.

В России также ведут мониторинг за редкими видами животных, правда, пока не такой детальный. В основном ограничивается фото- и видеоловушками, а также ошейниками с GPS-датчиками, которые позволяют отслеживать животных в рамках ретроиндукционных программ, в частности амурских тигров и переднеазиатских леопардов. Основная проблема в том, что блоки питания в таких ошейниках "живут" недолго, максимум 1,5-2 года, поэтому животные часто "исчезают из вида".

Кстати, на днях глава минприроды Дмитрий Кобылкин поручил ускорить запуск единой системы наблюдения и центрального пункта видеомониторинга за "выпускниками" "Центра восстановления леопарда на Кавказе". Это позволит лучше контролировать животных в период адаптации к дикой природе после выпуска из питомника, а также тщательнее анализировать результаты подготовки животных к жизни в естественных условиях.

Автоматизация контрольно-надзорной деятельности - одно из направлений реформы этой сферы, которую сейчас готовит правительство. Она позволит сосредоточить усилия контролеров там, где риск действительно велик, и не мешать добросовестному бизнесу. Предполагается, что в будущем автоматизация позволит не только фиксировать нарушения, но и выявлять потенциальные проблемы на основе анализа больших данных.