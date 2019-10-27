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27.10.2019 18:36
Рубрика: Власть

Юбилей в бойцовской куртке

Валентина Матвиенко поставила участникам стройотрядов новые задачи
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
Все регионы должны принять свои законы о студенческих строительных отрядах, чтобы они заработали в каждом субъекте Российской Федерации. При этом одна из ближайших главных задач студенческих стройотрядов - подключиться к реставрации и восстановлению мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. "Это будет такая наша общая Вахта памяти. Чем больше молодежи встанет в эту Вахту памяти, тем крепче будет наша память и тем более консолидированным будет наше общество", - уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В студенческие годы Валентина Матвиенко была комиссаром стройотряда. Фото: Предоставлено пресс-службой Совета Федерации В студенческие годы Валентина Матвиенко была комиссаром стройотряда. Фото: Предоставлено пресс-службой Совета Федерации
В студенческие годы Валентина Матвиенко была комиссаром стройотряда. Фото: Предоставлено пресс-службой Совета Федерации

Стройотряды отмечают в эти дни свой юбилей. Начало движению положили студенты-физики из МГУ, которые в 1959 году отправились поднимать целину. Тогда их было всего 339 человек, годом позже - 520, а потом счет пошел на тысячи. Всего же за 60 лет этого движения в них поработали 19 миллионов человек. В пятницу участники Всероссийского слета студенческих отрядов встретились в Совете Федерации со стройотрядовцами прошлых лет. В верхней палате российского парламента таких немало. Помимо председателя Валентины Матвиенко на студенческих стройках в годы учебы поработали вице-спикеры Галина Карелова и Юрий Воробьев, глава Комитета по международным делам Константин Косачев, председатель комиссии по связям со СМИ Алексей Пушков. Глава Комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский по такому случаю даже сменил деловой пиджак на зеленую куртку с эмблемой родного вуза - Московского авиационного института.

Фото: архив "Старой гвардии"
Ветераны стройотрядов делятся опытом с сегодняшними студентами

Стройотряд - "это замечательная школа познания цены труда, дружбы, воспитания лидерских качеств, особой атмосферы романтики", считает Валентина Матвиенко. "Большинство сегодняшних руководителей разных уровней власти, руководители крупных бизнес-компаний, деятели культуры прошли школу студенческих отрядов. Я думаю, эта школа им помогла достичь того, чего они добились в жизни", - полагает она. Но самое главное, работая на всесоюзных стройках, молодежь была востребована и чувствовала причастность к жизни страны, считает глава Совфеда. "Когда меня избрали председателем комитета комсомола института, первое, чем я занялась, это организация студенческого отряда", - вспоминает она. Правда, на крупные стройки преимущественно девичий коллектив Ленинградского химико-фармацевтического института "звали не сильно", но студенты "не хотели отставать от страны".

Первый трудовой семестр будущие фармацевты провели на сборе помидоров в Астраханской области. "Очень тяжелый труд, уже в пять утра мы были на полях, работали до двенадцати, потом температура (воздуха) за сорок, короткий передых, и вечером снова на уборку помидор", - рассказала Валентина Матвиенко. Плоды астраханских полей были отменного качества и хорошо утоляли жажду в жару. "Но потом года два я помидоры не то что есть, видеть не могла", - призналась сенатор. Под конец трудовой смены она решила сделать сюрприз сокурсникам и заказала к прощальному ужину огромный торт. За ним пришлось ехать на телеге, которую комиссар отряда выпросила в колхозе. Десерт был благополучно доставлен и спрятан за сарайчиком. Но когда пришло время вечернего чая... "Мы приходим за сарайчик и - о ужас - лежат три свиньи, которые просто не дышат от того, что съели весь этот торт, - вспоминает Валентина Матвиенко. - Мне так стало обидно: я ехала в Астрахань два часа туда, два обратно по жаре, стою, слезы рекой". Но студенты не расстроились, отреагировали на "свинство" гомерическим хохотом.

За 60 лет в студенческих строительных отрядах поработали 19 миллионов человек

Сегодняшние стройотрядовцы не уступают предшественникам ни в трудолюбии, ни в романтике. Как рассказал командир Центрального штаба общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (РСО) Михаил Киселев, подразделения организации работают во всех регионах страны, ежегодно в стройотряды едут около 240 тысяч человек. Кстати, в этом году РСО отмечает 15-летие. Бойцы РСО занимаются строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей, обработкой рыбы, сбором урожая, сервисом и другими работами. Они принимали участие в возведении олимпийских объектов в Сочи, подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке, помогали спасателям в ликвидации стихийных бедствий, в том числе этим летом в пострадавшей от наводнения Иркутской области.

Омские школьники летом собираются работать в стройотрядах

"В следующем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Я очень надеюсь, что студенческие отряды подключатся к реставрации и восстановлению мемориалов, памятников погибшим воинам, - сказала Матвиенко. - Чем больше молодежи включится в эту общую Вахту памяти, тем крепче будет эта память". Она также считает, что в каждом регионе России надо принять модельный закон о стройотрядах. Документ был разработан на площадке МПА СНГ, он уже действует в 19 субъектах Федерации. "Главное только - не заформализовать и не забюрократизировать это дело. Будет плохо, если оно превратится в чиновничью структуру", - подчеркнула она. "Мы такого не сделаем", - пообещал Михаил Киселев.

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