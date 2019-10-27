ВМС США пополнил новый боевой корабль прибрежной зоны

Военно-морские силы США пополнил новейший боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17). Церемония сдачи в эксплуатацию состоялась в городе Бернс Харбор (штат Индиана).

USS Indianapolis создан для действий в прибрежной зоне, а также для операций в открытом море. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ВМС США.

Это корабль с открытой архитектурой, модульным оружием и сенсорными системами, который должен обеспечить американским военным доступ в ключевые зоны на различных полях действий.