Впервые премьер-министром Бельгии стала женщина

Впервые в истории главой бельгийского правительства назначена женщина. Политик либерального толка Софи Вильмес с 27 октября официально является исполняющей обязанности премьер-министра королевства. Как сообщает sudinfo.be, это назначение одобрил король Бельгии Филипп.

Отмечается, что изменения в руководстве правительства связаны с тем, что теперь уже бывший глава кабинета Шарль Мишель возглавит Европейский совет. Ранее 44-летняя Вильмес занимала пост министра финансов.

"Это большая честь, большая ответственность, которую я воспринимаю как продолжение моей работы. Нынешнее состояние дел в стране не оставляет нам больших возможностей действовать, поэтому я призываю к формированию полноценного правительства как можно скорее. Я человек диалога, и нужно будет его установить", - заявила Вильмес.