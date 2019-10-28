Apple выпустила новые наушники AirPods Pro. Названа цена в России

Компания Apple официально представила новые миниатюрные беспроводные наушники с активным шумоподавлением AirPods Pro. В России новинка будет продаваться по цене 20990 рублей, говорится в официальном сообщении.

Новые AirPods Pro. Фото: Сайт Apple

Сейчас российские покупатели могут разместить предварительный заказ в онлайн-магазине компании, доставка будет осуществляться в течение двух-трех недель.

В режиме активного шумоподавления наушники анализируют окружающий шум и компенсируют его звуковой волной такой же амплитуды. AirPods Pro также поддерживают "прозрачный" режим, в котором окружающие звуки слышны одновременно с музыкой.

Наушники также устойчивы к воздействию пота и воды, поэтому подходят для активного образа жизни.

AirPods Pro поставляются в зарядном чехле вытянутой формы, который можно подзаряжать беспроводным способом или при помощи кабеля Lightning.

Новые AirPods Pro и чехол. Фото: Сайт Apple

В режиме воспроизведения наушники работают до 4,5 часов с использованием режима шумоподавления, а с подзарядкой в чехле суммарное время работы увеличивается более чем до 24 часов. В комплекте поставляются силиконовые вкладыши трех разных размеров.

Ожидалось, что наушники и зарядный футляр выйдут в нескольких цветовых решениях, как новые iPhone 11 Pro, но сейчас для заказа доступны белые наушники в белом же чехле.