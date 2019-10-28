"Азов" якобы разоружился, но остался в Золотом

Противоречивые сигналы поступили от боевиков неонацистского полка "Азов", засевших в селе Золотое Луганской области. С одной стороны, заместитель министра внутренних дел и их "побратим" Вадим Троян сообщил, что незаконное формирование якобы добровольно сложило оружие, с другой - друг Трояна и его бывший командир Андрей Билецкий обещал прислать еще десять тысяч боевиков "Азова" на линию разведения войск.

"По результатам встречи с президентом Украины и беседы с полицией ветераны-добровольцы, которые пребывают в Золотом с легальным оружием, вывезли его", - заявил пресс-службе МВД Украины Троян и добавил, что по состоянию на утро понедельника в районе подготовки разведения войск остается только группа "волонтеров без оружия". Слова Трояна подтвердил и заместитель главы президентского офиса Кирилл Тимошенко.

Однако из этого заявления осталось непонятным, что означает в понимании Трояна "легальное оружие" (вероятно - наградное, которым Аваков все пять лет в должности щедро одаривал членов "Азова"). И если вывезено только легальное оружие, то значит, у боевиков осталось нелегальное, и оно не вывезено. Косвенно это подтвердили сами "волонтеры" из Золотого, объявившие уже после заявлений Трояна, что их собираются разоружать. "Сейчас в группу ветеранов в поселке Золотое приехали около двадцати полицейских с автоматическим оружием под предлогом "проверки", пытались обыскать машины и личные вещи бойцов. На данный момент "правоохранители" уехали, вероятно, проинформировать свое начальство. Готовимся и стоим до конца", - написали они в Facebook вчера утром.

Одновременно с этим лидер украинских неонацистов Андрей Билецкий потребовал от Зеленского отказа от разведения войск и попыток разоружения боевиков. "Если вы решите исполнять эти угрозы выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч", - заявил он и добавил, что боевики "Азова" останутся в Золотом, поскольку "имеют право на собственное мнение, заработанное кровью".

Красноречиво отсутствие комментариев самого Зеленского, оказавшегося в этой ситуации игрушкой в руках Авакова, Трояна и Билецкого. Получается, что только от их недоброй воли, а никак не от президентской зависит начало разведения войск в Донбассе, и если оно все-таки случится, то Зеленскому придется за это заплатить - должностями, деньгами, преференциями. О том, что такой торг идет, сегодня хором сообщают анонимные "источники" в украинских социальных сетях. Получается, что неонацисты и покровительствующий им Аваков явочным порядком стали субъектом мировой политики, ведь только от них сегодня зависит, когда с Зеленским встретятся Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин.