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Текст:   Екатерина Ясакова 
11:03 28.10.2019

Банк ДОМ.РФ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,3 процента

Банк ДОМ.РФ с 28 октября изменил условия по основным программам ипотечного кредитования. С этого дня минимальная ставка по программе "Новостройка" опустилась на 0,2 процентных пункта до 8,3 процента, говорится на сайте ДОМ.РФ.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Как отмечается, приобрести жилье на вторичном рынке теперь можно по ставке от 8,8 процента, а рефинансировать действующий ипотечный кредит - от 8,5 процента годовых. Базовая ставка на покупку жилья в новостройке составляет 8,7 процента, что ниже размера средних ипотечных ставок, обозначенных в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9 процента).

Фото: iStock
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Клиентам также напоминают о дистанционных возможностях оформления ипотеки. Подать заявку на ипотеку можно онлайн. Платежи по кредиту можно делать через цифровую платформу без дополнительных процентов.

АО "Банк ДОМ.РФ" - крупный столичный финансовый институт, подконтрольный "ДОМ.РФ" (ранее Агентство ипотечного жилищного кредитования). Входит в топ-40 российских банков по размеру активов.

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