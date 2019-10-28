Банк ДОМ.РФ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,3 процента

Как отмечается, приобрести жилье на вторичном рынке теперь можно по ставке от 8,8 процента, а рефинансировать действующий ипотечный кредит - от 8,5 процента годовых. Базовая ставка на покупку жилья в новостройке составляет 8,7 процента, что ниже размера средних ипотечных ставок, обозначенных в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9 процента).

Клиентам также напоминают о дистанционных возможностях оформления ипотеки. Подать заявку на ипотеку можно онлайн. Платежи по кредиту можно делать через цифровую платформу без дополнительных процентов.

АО "Банк ДОМ.РФ" - крупный столичный финансовый институт, подконтрольный "ДОМ.РФ" (ранее Агентство ипотечного жилищного кредитования). Входит в топ-40 российских банков по размеру активов.