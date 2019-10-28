Частные охранники смогут получать лицензии через портал госусулуг

"Предполагается полный отказ от бумажной формы лицензий, - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Теперь все лицензии будут выдаваться в электронной форме, а данные о них будут находиться в едином реестре и доступны онлайн".

По его словам, для этого предлагается внести соответствующие изменения в целый ряд законодательных актов. "Подготовленный законопроект упрощает процедуру лицензирования и получения информации о лицензировании для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - говорит Владимир Груздев. - Ожидается, что новые правила значительно уменьшат документооборот. Например, предусматривается, что заявку на получение лицензии на частную охранную деятельность можно подать через портал госуслуг. Также в электронной форме можно будет подавать заявления и на получение других видов лицензий".

При этом, как рассказывает Владимир Груздев, свободный доступ к сведениям, содержащимся в реестрах лицензий, будет ограничен в интересах соблюдения государственной и служебной тайны. "В открытом доступе будет находиться только та информация, которая прямо перечислена в законе, - говорит председатель правления АЮР. - Электронный реестр позволит всем заинтересованным сторонам проверить и убедиться, что конкретное лицо имеет необходимую лицензию".