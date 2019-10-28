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28.10.2019 19:24
Рубрика: Спорт

Грубые маневры

Из-за штрафа Квят остался без очков на Гран-при Мексики
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем этапа чемпионата "Формулы-1" в Мексике. На подиуме он оказался выше немца Себастьяна Феттеля из "Феррари", финишировавшего вторым, и партнера по команде финна Валттери Боттаса.
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес", уверенно идет к своему шестому чемпионскому титулу. Фото: Reuters Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес", уверенно идет к своему шестому чемпионскому титулу. Фото: Reuters
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес", уверенно идет к своему шестому чемпионскому титулу. Фото: Reuters

При определенных раскладах на автодроме в Мехико Хэмилтон мог оформить шестой чемпионский титул. Для этого лидеру сезона нужно было выиграть у Боттаса, идущего вторым в общем зачете, 14 очков. В итоге удалось лишь десять. Впрочем, мало кто сомневается, что уже в рамках следующего Гран-при США британец будет коронован официально.

Фото: REUTERS/Issei Kato
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Ну а в Мехико успех Хэмилтону принесла правильная тактика. Льюис за всю гонку лишь один раз заехал в боксы, и этого хватило, чтобы добраться до финиша первым. А вот стратеги из "Феррари" снова намудрили. В результате Шарль Леклер, стартовавший с первой строчки, с двумя пит-стопами финишировал лишь четвертым. А Феттель хоть и сделал только одну остановку в боксах, но слишком поздно.

Крайне противоречиво сложилась гонка для российского гонщика "Торо Россо" Даниила Квята. В последних гонках ему откровенно не везло, и были все основания полагать, что в Мехико череду неудач наконец-то получится прервать. Квят провел сильную квалификацию, показав девятое время (лучшее за последние пять месяцев), да и в гонке был хорош. Все испортил последний круг, на котором Даниил, шедший девятым, попытался обогнать Нико Хюлькенберга из "Рено". Маневр не удался: россиянин попросту торпедировал конкурента, болид которого развернулся. Позже представители "Торо Россо"назвали этот обгон "слишком амбициозным". А стюарды выписали Квяту 10-секундный штраф, из-за которого гонщик выпал из топ-10 и остался без очков.

Квят на это решение отреагировал крайне эмоционально, и даже выругался в адрес стюардов сразу после гонки: "Совершенно не согласен. Все говорят, что мы должны бороться. Я атаковал, Нико жестко защищался, в итоге произошло столкновение. Но такие вещи случаются. Особенно если речь идет в последнем повороте. Болельщикам нравится наблюдать такие дуэли, вот только нас потом за них штрафуют. Да они просто убивают спорт таким образом. Я как гонщик предпочитаю рисковать, а не довольствоваться тем, что есть. И иногда мне не нравится то, как к этому относятся судьи".

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Впрочем, главным возмутителем спокойствия в этот уик-энд был вовсе не Квят, а Макс Ферстаппен из "Ред Булл". В квалификации голландец вопреки правилам не стал сбрасывать скорость, когда появились желтые флаги, сигнализировавшие об аварии на трассе Боттаса. А потом еще нагло заявил, что он знал, что делал. В итоге Ферстаппена оштрафовали на три позиции, лишив его первого места. А в гонке ему не повезло столкнуться на ранней стадии гонки с "Мерседесами". Вкупе с проколом колеса это отбросило Макса в конец пелотона. И к финишу он пришел только шестым.

Спорт Формула-1
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