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28.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля в ноябре

Текст: Роман Маркелов
Основными факторами, которые в ближайший месяц окажут влияние на курс российской валюты, станут внешний фон и склонность инвесторов к риску.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Серьезное влияние на рынки также будут оказывать решение ФРС США по учетной ставке 30 октября и результаты торговых переговоров между США и Китаем, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Анонсированы опасные валюты и ключевые для рубля события

Если ФРС оставит ставку на текущем уровне, возможно небольшое укрепление доллара, отмечает аналитик. В свою очередь, ожидаемые результаты торговых переговоров между США и Китаем должны дать новый импульс к росту аппетита к риску. Цены на нефть сейчас стабилизировались в диапазоне 57-62 доллара США за баррель марки Brent и оказывают нейтральное влияние на курс рубля, добавляет Помыткин. В целом российская валюта по отношению к доллару США в ноябре будет находиться в диапазоне 64-66 рублей с возможным выходом за пределы этого диапазона в налоговый период, прогнозирует он.

При сегодняшних ценах на нефть и основных макроэкономических показателях курс рубля локально переоценен, и равновесный курс пары "доллар-рубль" расположен ближе к отметке в 66 рублей, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. При этом, на фоне смягчения монетарных курсов ведущими центробанками и умеренной коррекции доллара на глобальном валютном рынке, общая конъюнктура для всей группы валют развивающихся стран в октябре сложилась умеренно-позитивной и явных драйверов для изменения ситуации пока не видно, отмечает он.

По мнению Поддубского, на горизонте ближайшего месяца можно ожидать постепенного смещения торгов в паре "доллар-рубль" в диапазон 64-66 рублей и пары "евро-рубль" в диапазон 71-73 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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