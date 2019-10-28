Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября

Кризис и революция

На Первом канале пройдет премьера фильма "Подлинная история Русской революции". 1917-й год стал поворотным моментом нашей истории. Первая серия фильма показывает Россию начала XX века. Могучая империя, одна из вершительниц судеб мира. В 1914 году страна вступила в войну, вошедшую в историю под названием Первой мировой. Тяжелый, требующий напряжения всех сил военный конфликт открыл дорогу к новой трагедии - русской революции. Вторая серия - 1917 год, третий год мировой войны. Год, как многие надеялись, великой победы над врагом. История рассудила иначе - хлебные бунты в столице империи стали первой искрой огромного пожара, навсегда изменившего судьбу России и мира. В ролях: Иван Бровин (Керенский), Семен Мендельсон (Ленин), Денис Моисеев (Яковенко), Андрей Зарубин (Николай II), Александр Ронис (Львов Г. Е.), Борис Хасанов (Гучков), Александр Лушин (Кутепов), Юрий Уткин (Протопопов), Антон Падерин (Герой-рабочий), Андрей Матвеев (Милюков) и другие. Текст читают - Сергей Чонишвили, Денис Беспалый.

Первый канал, 30-31 октября, 00.00

Кто убил Игоря Талькова?

Премьера документального фильма "Игорь Тальков: "Память непрошенным гостем…" состоится также на Первом канале. Автор и режиссер - Сергей Браверман. 6 октября 1991 года, дворец "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, тысячи восторженных зрителей приветствуют выступления российских звезд. А тем временем в закулисье в коридоре рядом с гримерной под номером 107, где должен готовиться к своему выходу на сцену кумир миллионов Игорь Тальков, происходит кровавая разборка. Сразу же после того, как был убит Тальков и концерт остановили, прибыли следователи. Прошло много лет. Убийца до сих пор не найден. Орудие убийства, основное доказательство, предположительно разобрано на три части и разбросано по дну Невы, Фонтанки и Мойки. Материалов по делу скопилось много, однако они так и не переданы суду. А само следствие так и не закончено по сей день. Однако лишь теперь стало известно, что уголовное дело никто и никогда и не прекращал. Оно было попросту приостановлено почти на 30 лет лишь на том основании, что лицо, подозреваемое и обвиненное в совершении преступления, скрылось за пределами РФ. А значит, состоится суд, который должен будет подвести черту и объявить имя подлинного убийцы. В фильме принимают участие сын певца Игорь Тальков-младший, сам музыкант, который сегодня старше своего погибшего отца на четыре года - ему 38 (когда убили отца, ему было десять лет), адвокат семьи Талькова Нина Аверина, биограф и доверенное лицо семьи музыканта Ирина Красильникова, в прошлом оперуполномоченный МУРа Сергей Ломов, участвовавший в расследовании убийства, Денис Майданов, Николай Бурляев и другие. В фильме использованы интервью свидетелей рокового концерта, много хроники и кадры реконструкции самого момента трагедии. Съемки проведены в Москве и Санкт-Петербурге. Ведущий - Сергей Медведев.

Первый канал, 2 ноября, 10.15

Янковский, внук Янковского

Творчество его родственников - деда Олега Янковского, бабушки Людмилы Зориной, папы Филиппа Янковского и мамы Оксаны Фандеры - давно знакомо и любимо зрителями. Настал черед рассказать о себе младшему представителю семейства Ивану, что он и сделает в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр". К профессиональному занятию актерской профессией его подтолкнула мама Оксана Фандера. Впрочем, Янковский и так считает себя киношным человеком - в свое время он пересмотрел очень много кассет, которые ему запрещали. Но при этом ни разу не был на съемочной площадке ни у кого из родственников. А потом за дело взялась мама. "Классе в девятом мама мне сказала: "Либо ты делаешь то, что тебе интересно, и идешь по профилю в киношколу, либо заканчиваешь обыкновенную и идешь в армию", - вспоминает Иван. И продолжает: "Я хотел поступить только в МХАТ. И не поступил… Понял, что есть еще и другие вузы, пришел в ГИТИС на актерский. А потом перепоступил на режиссерский факультет и оказался у Сергея Женовача". К какому типу актеров он себя относит? Вспыльчивый ли Иван? Каким был его дед Олег Янковский в обычной жизни? Ответы на эти и другие вопросы - в программе.

"ТВ Центр", 28 октября, 13.40

Творения композитора Журбина

Александр Журбин, как и Янковский-младший, будет гостем программы "Мой герой", но в другой день - 30 октября. "Все мои музыкальные таланты от мамы, - говорит Александр Журбин.- Она была очень талантливая, пела. И пела, как ни странно, от природы поставленным голосом - колоратурным сопрано, хотя и не училась. Из-за моего рождения ей пришлось оставить институт им. Гнесиных. Но я ей благодарен за дар - она передала мне и брату музыкальность". Служба в армии в ансамбле песни и пляски Туркестанского военного округа, продолжение учебы уже в институте им. Гнесиных в Москве, аспирантура в Ленинграде. Но, возможно, Журбин так и остался бы одним из многих, если бы не счастливый случай. "Жизнь так шла, каких-то особых шансов выделиться у меня не было. Но тут я вытащил счастливый билет. В начале 70-х годов на Западе появилось такое понятие, как рок-опера. И все хотели у нас тоже написать такое произведение. А написал я - "Орфея и Эвридику". "Эскадрон гусар летучих", "Колье Шарлотты", "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Московская сага", "Тяжелый песок" - Журбин написал композиции для этих и многих других фильмов. В жизни Журбина было все - и удачи в творчестве, и переезд с семьей в США, и работа там, успешная, но не принесшая всемирной славы, и возвращение на родину. И все это время рядом с ним была жена Ирина - женаты они 42 года. У них взрослый сын и почти взрослые внуки. Кто в их семье главный? Чем занимается сын композитора? Почему Журбин больше не пишет музыку для кино? Обо всем этом и не только вы узнаете после просмотра программы.

"ТВ Центр", 30 октября, 13.40

"На крылечке" с Борисом Мокроусовым

Песни Бориса Мокроусова вот уже 70 лет удивительным образом живут в памяти людей. "Одинокая гармонь", "Когда весна придет, не знаю", "Вологда", "Хвастать, милая, не стану", "На крылечке" давно стали любимыми, народными. Как они создавались? Последней работой Мокроусова была музыка к фильму "Неуловимые мстители". Продолжить трилогию не удалось - не выдержало сердце. Ему было 59 лет. Премьера документального фильма "Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь…" пройдет на канале "ТВ Центр". В картине участвуют: Вера Васильева, Светлана Светличная, Борис Грачевский, Владислав Мисевич, Александр Журбин, внук Бориса Мокроусова Максим Мокроусов, внучка поэта Алексея Фатьянова Анна Фатьянова.

"ТВ Центр", 3 ноября, 11.45

Водитель скорой помощи

Гоша Куценко в продолжении остросюжетной мелодрамы "Скорая помощь" на канале НТВ. Действие нового сезона начинается вечером того же дня, в котором остались герои в первой части. Кулыгин рассказывает Рае, почему Орлов не дал ему получить сертификат, и о той роковой аварии, произошедшей несколько лет назад. Тем временем Константин возвращается на подстанцию: он не теряет надежды когда-нибудь сдать экзамен и по-прежнему трудится водителем скорой помощи, помогая спасать человеческие жизни. Кулыгину предстоит спасти от самоубийства подростка, вытащить из подвала девочку с ожогами, предотвратить убийство старика-инвалида, разоблачить девушку, которая ради выгоды пыталась отравить близких людей, и помочь многим другим. Помимо Куценко в ролях: Екатерина Волкова, Марина Доможирова, Александр Тютин, Петр Баранчеев, Степан Куликов и другие.

НТВ, 28 октября, 21.00

Планы нарушила женщина

Павел Трубинер и Валерия Шкирандо в лирической комедии "Вызов", премьера которой состоится на НТВ. Биолог Сергей Владимирович Лосев работает заведующим лабораторией в научно-исследовательском институте. Несколько лет он ведет переговоры с американским институтом и вот наконец получает долгожданное приглашение на работу. Из-за проблем в почте и отпуска секретарши Лосев получает вызов с опозданием в полтора месяца - до попечительского совета, который должен окончательно утвердить его кандидатуру, остается семь дней. Сергей звонит в Америку и сообщает, что приедет вовремя. Но его намеченный план срывается из-за женщины, которая, находясь за рулем автомобиля, на полной скорости врезается в бампер машины Сергея, когда тот едет попрощаться с родителями перед отъездом в Штаты. В ролях: Павел Трубинер, Валерия Шкирандо, Мария Кузнецова, Татьяна Полонская, Савва Смирнов, Наталья Бурмистрова, Анна Дулова, Алексей Павлов и другие.

НТВ, 1 ноября, 23.40

Десятка оперных талантов

В эфире телеканала "Россия К" премьера - первая программа нового, шестого, сезона проекта "Большая опера". 7 октября в Московском театре "Геликон-опера" состоялся кастинг проекта, и вот перед профессиональным жюри предстанут десять самых ярких участников. Оценивать выступления конкурсантов согласились профессионалы высочайшего класса. В составе жюри: Екатерина Семенчук, меццо-сопрано, звезда мировой оперной сцены; Дмитрий Бертман, генеральный директор-художественный руководитель театра "Геликон-опера"; в двух программах его сменит Аксель Эйверарт (Бельгия), тенор, коуч; Нелли Миричою (Румыния-Великобритания), сопрано; Джанкарло дель Монако (Италия), оперный режиссер, сын легендарного Марио дель Монако. Вести "Большую оперу" в новом сезоне будет звездная пара - заслуженная артистка Татарстана, солистка Венской государственной оперы, сопрано Аида Гарифуллина и народный артист России, артист балета, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Первая программа - "Знакомство". Участникам предоставляется карт-бланш - исполнить произведения по своему выбору. Конкурсанты выступят в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", дирижер - Дмитрий Крюков.

"Россия К", 2 ноября, 18.30

Леонид Зорин: Вы популярны!

Третьего ноября исполняется 95 лет выдающемуся писателю, поэту, драматургу и сценаристу Леониду Зорину. Автор стихов, романов, мемуаров, прозы, среди которой по определению самого автора есть и "монолог", и "футурологический этюд", и "московский роман", Леонид Зорин известен, прежде всего, как драматург. Из полусотни его пьес пять-шесть давно числятся в ряду классики. Его первая пьеса "Молодость" была поставлена в Малом театре еще в далеком 1949 году, а в дальнейшем новые пьесы появлялись почти ежегодно. Многие из них имели непростую театральную судьбу, часто запрещались к показу уже готовые спектакли, но ставить их считали за честь крупнейшие режиссеры страны. Сам Леонид Зорин убежден, что каждый человек испытывает влияние своей эпохи, но именно драматург чувствует это влияние острее и умеет передать это ощущение другим. Неизменный успех его "Покровских ворот" яркое тому свидетельство. К 95-летию Леонида Зорина в эфире телеканала "Россия К" выйдет программа "Театральная летопись" (28-31 октября, 19.00) и художественный фильм "Покровские ворота" (3 ноября, 19.00).

"Россия К" 28-31 октября, 19.00 и 3 ноября, 19.00

То, о чем нельзя говорить

На ТВ-3 стартует новое шоу "Табу" (не путать с одноименным популярным сериалом). Участники этого шоу напрямую столкнулись в России с одной из проблем, которые по тем или иным причинам не принято выносить на всеобщее обсуждение. И все-таки они решили поговорить о ней, чтобы поделиться своим экстремальным опытом, разрушить стереотипы и попробовать изменить общественное мнение. В каждом выпуске два героя-антипода, которые с разных сторон столкнулись с одной и той же проблемой. Далеко не всегда эти люди готовы показать всем свое лицо, поэтому зритель не будет знать, как выглядит гость, если тот сам не захочет раскрыть свою личность, но только в конце программы. Как живут люди, пережившие операцию по смене пола (трансгендеры - тема первого выпуска программы)? А как насчет полиаморов? Раньше их называли "шведскими семьями" и воспринимали, скорее, в шутку, а теперь это модно. Что за отношения у многолюбов? И как выстроено взаимодействие в семьях, членам которых дозволено чуть больше обычного? Еще одно табу для традиционного ТВ - поднимать тему людей с психическими расстройствами. Разговор на эти и другие щепетильные темы ведут авторы и ведущие проекта - репортер Родион Чепель и психолог Анна Карпова. "Табу" - это новый совместный проект канала ТВ-3 и студии "Амурские волны", авторству которой принадлежит успешный образовательный телепроект "Кинотеатр Arzamas" и два сезона документальных расследований "Это реальная история", номинированных на премию ТЭФИ.

ТВ-3, 30 октября, 23.00

Кого выбрал психолог?

На Start состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса "Бывшие" с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях. С момента премьеры первого сезона в июле 2018 года сериал неизменно входит в топ-5 самых популярных проектов на Start, а число его легальных просмотров на платформе уже превысило один миллион. Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов), бывшую пациентку и дочь очень богатого чиновника Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова), и какова цена этого выбора. Новые эпизоды будут выходить по четвергам. В отличие от первого сезона новые серии не будут показаны на ТВ. Отсутствие телевизионного эфира позволило сделать продолжение сериала еще более ярким, острым и провокационным.

Start, с 31 октября

Кондитерская Веры Пироговой

Фото: Предоставлено "Супер"

Второй сезон комедийного сериала "ИП Пирогова" стартует в эфире телеканала "Супер". Основным местом действия во втором сезоне станет семейная кондитерская Веры Пироговой. Актриса Елена Подкаминская рассказала, как становление сладкого бизнеса отражается на характере ее героини: "Открытие кондитерской - новый этап жизни моей Веры, и, конечно, это другой уровень ее ответственности, прежде всего, перед собой в той области жизни, которая стала ее профессией. Всегда новый уровень сложности работы побуждает нас к изменениям чего-то важного в себе. И Вера становится более конструктивной, смелой, изобретательной, предприимчивой и бескомпромиссной. И целеустремленной". Обещают, что новый сезон будет очень насыщенным по части трюковых сцен.

"Супер", с 28 октября, 21.00

Женщина и компьютер

Премьера сериала "Миссис Флетчер" состоялась на кинофестивале в Торонто в начале сентября. "Половое воспитание наоборот", - первые зрители дали ему такое определение. "Миссис Флетчер" - комедийный проект, сделанный уникальным творческим альянсом. Шоураннер - писатель Том Перрота (по его бестселлерам поставлены фильмы "Выскочка", "Как малые дети", а также сериал "Оставленные"). Режиссер - Николь Холофсенер, икона американского инди, снимавшая чуть ли не все важные сериалы последних 20 лет (кроме того, она автор пяти обожаемых критиками комедий). В центре действия обычная американская домохозяйка Ив Флетчер, звезда "Очень плохих мамочек" Кэтрин Хан, которая переживает кризис среднего возраста и крушение брака. Она решает нагнать упущенную молодость, когда ее сверстники вовсю увлекались сексуальными экспериментами, тогда как сама Ив состояла в крепких супружеских отношениях. В то же время ее сын Брендан (Джексон Уайт) сам проходит через типичные подростковые проблемы.

"Амедиатека", с 28 октября

Светлаков и Галустян затеяли камбэк

Фото: Предоставлено СТС

Популярный комик Михаил Галустян подписал эксклюзивный контракт с телеканалом СТС и вместе со своим давним соратником Сергеем Светлаковым стал ведущим нового комедийного шоу "Русские не смеются", которое соберет в одной студии самых смешных и самых серьезных людей со всей страны. Возвращение дуэта Сергея Светлакова и Михаила Галустяна станет одним из самых долгожданных камбэков сезона. Они не снимались вместе восемь лет, но в этом году Галустян участвовал в импровизационном шоу "Слава богу, ты пришел!", судьей и продюсером которого выступал Светлаков. В студии шоу "Русские не смеются" сойдутся два противоборствующих лагеря: артистам-любителям предстоит рассмешить скупых на эмоции зрителей, а им, в свою очередь, - не рассмеяться. Деньги достанутся тем, кто лучше справится со своей задачей. Зрителями каждого выпуска в зале будут 250 человек, но только четверо самых серьезных из них сразятся с комиками за один миллион рублей. В начале программы "несмеяны" получат на счет 25 тысяч рублей, которые они смогут как преумножить, так и потерять, если проявят эмоции. Следить за их появлением будет система распознавания лиц Smile Cam, а поддерживать "несмеян" в их борьбе с комиками - Александр Незлобин.

СТС, 1 ноября, с 21.00

Гарик Мартиросян "прожарит" Семена Слепакова

28 октября на ТНТ4 выйдет "Прожарка Семена Слепакова". Для тех, кто не знает, Слепаков - креативный продюсер Comedy Club Production, сценарист культового скетчкома "Наша Russia", сериала "Универ" и создатель одного из главных проектов прошлого года "Домашний арест". Как бард-десятник он "прожаривает" в своих песнях и стихах коррупционеров, чиновников, сборную России, Сергея Шнурова и Харви Вайнштейна. Теперь "прожарят" самого Семена. Комики Иван Усович и Филипп Воронин обвинили Слепакова в том, что он сломал их карьеры. Победитель "Comedy Баттл" Сергей Матросов прошелся по его музыкальному творчеству. Неожиданным стало выступление секретного гостя "Прожарки" основателя Comedy Club Production Артура Джанибекяна, который "знал Семена еще три миллиона долларов назад". Спецгостем на "Прожарку" Слепакова пришел Гарик Мартиросян. Год назад все было наоборот, и Семен приходил "прожарить" Гарика. Получилось у него это хорошо, раз Мартиросян вернулся отомстить: "Вспомним, чего добились известные евреи к 40 годам: Альберт Эйнштейн создал теорию относительности, Семен Слепаков создал Кузю из "Универа". "Перед "Прожаркой" я только и делал, что писал свое ответное выступление. У меня там целая басня получилась в стихах про то, как звери собрались на полянке "прожарить" слона", - говорит Слепаков.

ТНТ4, 28 октября, 23.00

"Силиконовая долина": финал

Шестой финальный сезон знакового комедийного сериала HBO "Силиконовая долина" выйдет 28 октября одновременно со всем миром в Амедиатеке. Главных героев озвучили ведущие утреннего шоу "Бригада У" на "Европе Плюс". Пять лет подряд "Силиконовая долина" была проводником зрителей в мировой центр инноваций. Шоураннеры Майк Джадж и Алек Берг вдохновлялись реальными людьми и событиями IT-индустрии. Именно сочетание юмора и близость к реальным будням стартаперов принесло сериалу всенародную любовь, признание критиков и номинации на "Золотой глобус" и "Эмми" (в общей сложности - 40). Среди поклонников сериала сам Билл Гейтс, который посоветовал его смотреть, "если вы на самом деле хотите разобраться, как там сегодня обстоят дела". В долгожданном финальном сезоне команда "Крысолова" наконец переходит в высшую лигу и превращается в настоящего технологического гиганта. Однако большая компания означает и проблемы соответствующего калибра.

"Амедиатека", 28 октября