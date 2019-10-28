Железнодорожная отрасль всегда была одним из лидеров по освоению цифровых технологий: некоторые IT-решения используются здесь уже десятки лет. Например, система сигнализации, передающая информацию о сигнале светофора в кабину локомотива. Это то, что мы сейчас можем назвать Интернет вещей.

Основной актив железной дороги сегодня - не поезда и рельсы, а данные, которые компании собирают и анализируют. По информации Всемирного экономического форума, российская железнодорожная сеть по уровню развития инфраструктуры поднялась с 24-го места в 2015 году до 15-го в 2018-м. Кроме этого, она одна из лучших в мире по исполнению графика движения пассажирских поездов. "Цифровые проекты в отрасли направлены на оптимизацию всех основных направлений работы - инфраструктуры, перевозок, работу с подвижным составом и персоналом - и отличаются большим разнообразием", - говорит Андрей Горяйнов, замгендиректора SAP CIS.

Эксперт выделяет четыре основных тренда цифровизации отрасли. Во-первых, мультимодальные перевозки. Железная дорога становится оператором, который объединяет различные услуги и сервисы. Во-вторых, клиентоориентированность. В-третьих, появление новых бизнес-моделей и участие в бизнес-сетях. В-четвертых, работа с данными: все больше проектов завязаны на сборе и анализе данных. Это позволяет оптимизировать пассажиропоток, строить умные локомотивы, экономить время и финансы.

В отрасли используются самые современные подходы при создании цифровых платформ - маркетплейсов грузовых перевозок, электронных и мобильных систем оплаты билетов, сервисов мультимодальных перевозок. Сейчас РЖД совместно с ЦБ РФ разрабатывает систему биометрической идентификации пассажиров. По замыслу разработчиков, такая система позволит упростить и ускорить их обслуживание. "Проводники пассажирских поездов уже используют мобильные терминалы для проверки электронных билетов. А в прошлом году они начали использовать специальное мобильное приложение, позволяющее переводить иностранный текст и голос, что важно при обслуживании зарубежных гостей", - говорит Александр Рожков, директор управления продаж сервисов компании Softline.

Один из стимулов для развития отечественных цифровых технологий - обеспечение безопасности

Современная железная дорога гораздо больше зависит от ИТ, чем 15-20 лет назад. "Если отключить на денек систему ЭТРАН, через которую оформляются все грузовые перевозки, или систему АСОУП, которая управляет непосредственно процессом перевозок, проблемы наступят сразу у всех основных отраслей. Ведь доля железных дорог в грузообороте страны (без учета трубопроводного транспорта) - 87 процентов. Сложные и малоизвестные названия ГИД "Урал", АСОУП, ЭТРАН, КАСАНТ, АС РБ - это информсистемы, обеспечивающие железнодорожные перевозки. Без них не было бы ни скорости, ни безопасности, ни доступности", - рассказывает Кирилл Бутаев, ведущий эксперт по аналитике в реальном секторе SAS Россия/СНГ.

Алексей Федосеев, директор подразделения "Сервисная поддержка заказчиков" компании "Сименс мобильность" в России, приводит в качестве примера продвинутой автоматизации проект сортировочной станции Лужская в Ленинградской области. Там в автоматическом режиме происходит роспуск грузовых вагонов - до 100 тысяч единиц в месяц.

150 миллиардов рублей планируется направить на цифровизацию железнодорожного транспорта до 2025 года

Не секрет, что использование иностранного оборудования влечет риски незаконного вмешательства. Поэтому один из стимулов для развития отечественных цифровых технологий - обеспечение безопасности. "У "Ростеха" и РЖД есть дорожная карта, по которой мы внедряем новые решения. Холдинг "Росэлектроника" разрабатывает уникальную автоматизированную систему ультразвукового контроля рельсов. Еще одна разработка - первые отечественные цифровые радиостанции формата DMR - обеспечивает бесперебойную связь между локомотивами, диспетчерскими центрами и железнодорожными станциями", - говорит Сергей Демидов, советник гендиректора по гражданской продукции компании "Системы управления" холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех".

Как у них

Швейцарская федеральная железная дорога эксплуатирует большое количество электропоездов, и в пиковые периоды значительно повышается энергопотребление. Чтобы избежать дорогостоящего строительства новых электростанций в Альпах, компания оснастила составы датчиками. При увеличении нагрузки электросети передают сигнал поездам, и в них на несколько минут выключаются кондиционеры или обогреватели. Такой контроль уменьшает затраты на потребление энергии в два раза.

А итальянский железнодорожный оператор Trenitalia оснастил 9 тысяч единиц техники шестью миллионами датчиков, которые собирают информацию об эксплуатационных характеристиках поезда. Программа предсказывает идеальный момент для техобслуживания. В результате компания сократила бюджеты на ремонт на 8-10 процентов.