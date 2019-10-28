Основной актив железной дороги сегодня - не поезда и рельсы, а данные, которые компании собирают и анализируют. По информации Всемирного экономического форума, российская железнодорожная сеть по уровню развития инфраструктуры поднялась с 24-го места в 2015 году до 15-го в 2018-м. Кроме этого, она одна из лучших в мире по исполнению графика движения пассажирских поездов. "Цифровые проекты в отрасли направлены на оптимизацию всех основных направлений работы - инфраструктуры, перевозок, работу с подвижным составом и персоналом - и отличаются большим разнообразием", - говорит Андрей Горяйнов, замгендиректора SAP CIS.
Эксперт выделяет четыре основных тренда цифровизации отрасли. Во-первых, мультимодальные перевозки. Железная дорога становится оператором, который объединяет различные услуги и сервисы. Во-вторых, клиентоориентированность. В-третьих, появление новых бизнес-моделей и участие в бизнес-сетях. В-четвертых, работа с данными: все больше проектов завязаны на сборе и анализе данных. Это позволяет оптимизировать пассажиропоток, строить умные локомотивы, экономить время и финансы.
В отрасли используются самые современные подходы при создании цифровых платформ - маркетплейсов грузовых перевозок, электронных и мобильных систем оплаты билетов, сервисов мультимодальных перевозок. Сейчас РЖД совместно с ЦБ РФ разрабатывает систему биометрической идентификации пассажиров. По замыслу разработчиков, такая система позволит упростить и ускорить их обслуживание. "Проводники пассажирских поездов уже используют мобильные терминалы для проверки электронных билетов. А в прошлом году они начали использовать специальное мобильное приложение, позволяющее переводить иностранный текст и голос, что важно при обслуживании зарубежных гостей", - говорит Александр Рожков, директор управления продаж сервисов компании Softline.
Современная железная дорога гораздо больше зависит от ИТ, чем 15-20 лет назад. "Если отключить на денек систему ЭТРАН, через которую оформляются все грузовые перевозки, или систему АСОУП, которая управляет непосредственно процессом перевозок, проблемы наступят сразу у всех основных отраслей. Ведь доля железных дорог в грузообороте страны (без учета трубопроводного транспорта) - 87 процентов. Сложные и малоизвестные названия ГИД "Урал", АСОУП, ЭТРАН, КАСАНТ, АС РБ - это информсистемы, обеспечивающие железнодорожные перевозки. Без них не было бы ни скорости, ни безопасности, ни доступности", - рассказывает Кирилл Бутаев, ведущий эксперт по аналитике в реальном секторе SAS Россия/СНГ.
Алексей Федосеев, директор подразделения "Сервисная поддержка заказчиков" компании "Сименс мобильность" в России, приводит в качестве примера продвинутой автоматизации проект сортировочной станции Лужская в Ленинградской области. Там в автоматическом режиме происходит роспуск грузовых вагонов - до 100 тысяч единиц в месяц.
Не секрет, что использование иностранного оборудования влечет риски незаконного вмешательства. Поэтому один из стимулов для развития отечественных цифровых технологий - обеспечение безопасности. "У "Ростеха" и РЖД есть дорожная карта, по которой мы внедряем новые решения. Холдинг "Росэлектроника" разрабатывает уникальную автоматизированную систему ультразвукового контроля рельсов. Еще одна разработка - первые отечественные цифровые радиостанции формата DMR - обеспечивает бесперебойную связь между локомотивами, диспетчерскими центрами и железнодорожными станциями", - говорит Сергей Демидов, советник гендиректора по гражданской продукции компании "Системы управления" холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех".
Швейцарская федеральная железная дорога эксплуатирует большое количество электропоездов, и в пиковые периоды значительно повышается энергопотребление. Чтобы избежать дорогостоящего строительства новых электростанций в Альпах, компания оснастила составы датчиками. При увеличении нагрузки электросети передают сигнал поездам, и в них на несколько минут выключаются кондиционеры или обогреватели. Такой контроль уменьшает затраты на потребление энергии в два раза.
А итальянский железнодорожный оператор Trenitalia оснастил 9 тысяч единиц техники шестью миллионами датчиков, которые собирают информацию об эксплуатационных характеристиках поезда. Программа предсказывает идеальный момент для техобслуживания. В результате компания сократила бюджеты на ремонт на 8-10 процентов.