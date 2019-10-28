ЕС предоставил новую отсрочку по Brexit

Новости

В Подмосковье арестован планировавший массовое убийство студент 13:49
Беларусь ответит на размещение войск у своих границ 13:47
Уральские летчики получили четыре ударных вертолета "Крокодил" 13:39
В Костромской области пропавший подросток найден мертвым 13:37
Рестайлинговая Lada 4x4 близка к серии 13:28
Видео: арестован актер из "Сверхъестественного" Джаред Падалеки 13:00
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети 13:00
Mazda пообещала возродить роторный автомобиль 13:00
Россиянам добавили один выходной в ноябре 12:53
В аэропорту Симферополя построят новые рулежные дорожки и перрон 12:53
Жители европейской части России остались без света из-за урагана 12:47
"Арья" рассказала о необычном чувстве юмора авторов "Игры престолов" 12:47
В Ижевске разбился экран новой умной остановки 12:42
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов 12:38
В Екатеринбурге покажут кинооперу "А зори здесь тихие" на китайском 12:34
Режиссер "Игры Джералда" и "Доктора Сна" снимет новый фильм по Кингу 12:34
В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали семь рейсов 12:32
В аэропорту Минвод в двигатель самолета при взлете попала птица 12:30
Выживший при стрельбе в воинской части Забайкалья тюменец очнулся 12:26
В Москве снизилось количество преступлений, совершаемых мигрантами 12:25
В Брянске годовалая девочка погибла в бассейне 12:23
В челябинском ОМОНе на транспорте поощрят собаку-донора 12:21
В вологодском поселке ураган снес с жилого дома крышу 12:19
В Москве продлили работу велопроката 12:18
В США восстановили классическую Toyota Land Cruiser 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 12:58
Рубрика: В мире

ЕС предоставил новую отсрочку по Brexit

Текст: Юрий Когалов
Члены Евросоюза согласовали отсрочку Brexit еще на три месяца. Об этом проинформировал глава Евросовета Дональд Туск.
Фото: AP Photo/Frank Augstein Фото: AP Photo/Frank Augstein
Фото: AP Photo/Frank Augstein

"ЕС в составе 27 стран согласился, что он примет запрос Великобритании на продление Brexit до 31 января 2020 года", - написал он на своей странице в Twitter, добавив, что теперь это решение должно быть оформлено по всем правилам и зафиксировано на бумаге.

Фото: iStock
Британское правительство запускает план "Овсянка" на случай жесткого Brexit

Напомним, 19 октября Палата общин британского парламента приняла поправку к закону о Brexit. Эти изменения предполагают, что сделка с ЕС не будет утверждена до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для цивилизованного "развода" с Евросоюзом. За это предложение проголосовали 322 законодателя, против - 306. В результате премьер-министр Борис Джонсон, несмотря на собственную позицию, был вынужден обратиться к Брюсселю с просьбой предоставить очередную отсрочку выхода Великобритании из ЕС - до 31 января 2020 года. Правда, при этом он направил и другое письмо Туску, в котором просил европейских коллег не идти навстречу собственному парламенту, чье решение он не поддерживает.

В связи со всей этой запутанной ситуацией с Brexit Джонсон предлагает парламенту провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря. По словам главы британского правительства, если депутаты хотят получить больше времени на рассмотрение условий сделки Лондона с ЕС по Brexit, то они должны согласиться на этот шаг. Сегодня с парламента пройдет голосование по этому вопросу.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону
Россиянам добавили один выходной в ноябре
Минэкономразвития отложило введение "налога Чубайса"
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург