ЕС предоставил новую отсрочку по Brexit

Члены Евросоюза согласовали отсрочку Brexit еще на три месяца. Об этом проинформировал глава Евросовета Дональд Туск.

"ЕС в составе 27 стран согласился, что он примет запрос Великобритании на продление Brexit до 31 января 2020 года", - написал он на своей странице в Twitter, добавив, что теперь это решение должно быть оформлено по всем правилам и зафиксировано на бумаге.

Напомним, 19 октября Палата общин британского парламента приняла поправку к закону о Brexit. Эти изменения предполагают, что сделка с ЕС не будет утверждена до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для цивилизованного "развода" с Евросоюзом. За это предложение проголосовали 322 законодателя, против - 306. В результате премьер-министр Борис Джонсон, несмотря на собственную позицию, был вынужден обратиться к Брюсселю с просьбой предоставить очередную отсрочку выхода Великобритании из ЕС - до 31 января 2020 года. Правда, при этом он направил и другое письмо Туску, в котором просил европейских коллег не идти навстречу собственному парламенту, чье решение он не поддерживает.

В связи со всей этой запутанной ситуацией с Brexit Джонсон предлагает парламенту провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря. По словам главы британского правительства, если депутаты хотят получить больше времени на рассмотрение условий сделки Лондона с ЕС по Brexit, то они должны согласиться на этот шаг. Сегодня с парламента пройдет голосование по этому вопросу.