Федерер выиграл 103-й турнир ATP в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер постепенно приближается к абсолютному рекорду американца Джимми Коннорса, который выиграл 109 турниров ATP в одиночном разряде. На счету Федерера теперь 103 титула.

Очередную победу он одержал в Базеле, обыграв в финале австралийца Алекса де Минора со счетом 6:2, 6:2. Для Федерера это был уже десятый триумф на домашнем турнире.

Однако швейцарцу уже 38 лет и, несмотря на легкий счет, играть и восстанавливаться ему не так просто. Именно поэтому Роджер принял решение сняться с "Мастерса" в Париже. "Прошу прощения у французских болельщиков. Но я хочу как можно дольше выступать в Туре, поэтому приходится идти на такие меры", - отметил Федерер.

На стадионе "Берси" титул предстоит защищать россиянину Карену Хачанову, который вернулся на восьмую строчку рейтинга. И он, и четвертая ракетка мира Даниил Медведев стартуют со второго круга.