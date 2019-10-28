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28.10.2019 17:17
Рубрика: Культура

Фестиваль "Московская премьера" откроется новым фильмом Алексея Федорченко

Текст: Сусанна Альперина

С 29 октября по 3 ноября 2019 года в Москве пройдет Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера". Фестиваль проводится Фондом культурных и кинематографических инициатив "Два Андрея" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Фото: Наташа Разина и Валентин Барановский
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Для тех, кто скажет, что название фестиваля ему знакомо, поясним: этот киносмотр - правопреемник МФОК "Московская премьера", который проводился при участии структур города Москвы в 2003-2014 годах. Президентом того фестиваля был народный артист СССР Алексей Баталов. Однако с этого года кинофорум становится конкурсным и международным, включающим в сферу своего интереса кино стран Ближнего Зарубежья. И в его работе планируется участие кинематографистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Таджикистана, а также Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии (всего 14 стран). Все фильмы будут демонстрироваться на родном языке с переводом на русский язык. А художественный руководитель Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера" тот же, что и у прежнего одноименного фестиваля - киновед и продюсер, член Российcкой академии кинематографических искусств "Ника", лауреат Премии Москвы Вячеслав Шмыров. И снова фестиваль планируется проводить ежегодно.

В программу "Московской премьеры" в этом году включены два конкурсных показа - полнометражных и короткометражных фильмов, внеконкурсные показы лучших фильмов совместного производства и лучших полнометражных кинодебютов, советская многонациональная киноклассика, объединенная циклом показов "Дружба народов", круглые столы и другие события. Показы практически всех фильмов, включенных в конкурсные программы (программные директора - Евгений Майзель и Александра Жукова) - премьерные для Москвы, а часть из них уже отмечена вниманием крупнейших европейских кинофестивалей в Венеции, Локарно, Роттердама и других.

Откроется фестиваль премьерным показом документального фильма Алексея Федорченко "Кино эпохи перемен", решенного в жанре комедии (совсем недавно картина получила Гран-при ОРФ документального кино "Россия"), а завершится - премьерой отреставрированной версии знаменитого фильма Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных", которому в этом году исполняется 45 лет. Последнее событие также связано с чествованием на фестивале оператора фильма, народного артиста Грузии и лауреата Государственной премии СССР Левана Георгиевича Пааташвили. Ему в этом году исполнилось 93 года. В его творческом активе такие выдающиеся картины, как "Чужие дети", "До свидания, мальчики", "Бег", "Сибириада", "Голубые горы, или Неправдоподобная история".

Фото: РИА Новости.
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В рамках кинофестиваля состоится гала-премьера одного из самых громких кинодебютов этого года - фильма "Котел" Евы Басс с Александром Кузнецовым в главной роли.

Председатель жюри конкурсной программы - лауреат Государственной премии СССР, ученик Андрея Тарковского, оператор, фотограф и педагог Арво Ихо из Эстонии. Жюри конкурса короткого метра возглавит лауреат международных кинофестивалей, сценарист, продюсер и педагог Марат Сарулу из Кыргызстана. Помимо кинематографических жюри, в рамках фестиваля будет работать международное жюри киноклубов. Всего пройдет 26 киносеансов, на которых будет показано 40 фильмов разных форматов, а также состоятся специальные события: вечер-посвящение выдающемуся режиссеру Кире Муратовой (1934 - 2018) и чествование создателей фильма "Игла" (режиссер Рашид Нугманов) - картине в этом году "исполняется" 30-лет.

Площадки фестиваля - кинотеатр "Горизонт", Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, Государственный музей Владимира Высоцкого и Электротеатр "Станиславский".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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