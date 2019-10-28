Генеральному директору Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олегу Добродееву 28 октября исполняется 60 лет.

Можно много рассказывать о том, что он сделал и чем знаменит, а можно обойтись и одной фразой: Добродеев - это человек, который изменил российское телевидение. Почему именно? Мы обратились к другому такому же человеку, оказавшему большое влияние на сегодняшнее ТВ, заслуженному журналисту РФ, президенту Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарду Сагалаеву и попросили назвать, что именно Олег Добродеев сделал для развития отечественного телевидения.

"Первое - Олег Добродеев начал работать в программе "Время", и это был яркий период в его творческой биографии. Он создал программу "Семь дней", которую вели мы с Александром Тихомировым. Можете себе представить - в 32 года Добродеев уже был заместителем главного редактора программы "Время". Таких молодых замов у нас ранее не было. Второе - Добродеев в 90-е сделал программу "Вести" - вместе с Олегом Попцовым и Анатолием Лысенко. Создавали с нуля, и сделали ее значительным явлением в жизни страны и общества. Третье - работа Добродеева на НТВ. Он стал одним из главных авторов канала, который со временем превратился в России в номер один в плане новостей и не только. И в этом заслуга Олега Борисовича. И четвертое - сегодня он генеральный директор ВГТРК, которая представляет собой целую империю. Это каналы "Россия 1" и "Россия 24", "Россия Культура" и Радио "Маяк"... Все долго перечислять, но хочу сделать акцент на том, что там есть и спутниковое, и кабельное телевидение, а еще - целое телесемейство цифровых каналов. В ВГТРК входит 85 региональных телекомпаний - филиалов, которые работают как слаженный оркестр. И Самара, и Казань, и Ростов, и Саратов и другие - это крупнейшие компании, у которых своя история и большие видеоархивы. Это все - огромное хозяйство, которым управляет Олег Добродеев и - с моей точки зрения - очень эффективно.