Генконсульство РФ в Турции следит за состоянием введенной в кому россиянки

Российскую туристку доставили в одну из больниц турецкого города Анталья с подозрением на инфаркт головного мозга. Генконсульство РФ в Анталье следит за ситуацией, оказывая необходимую поддержку в рамках своей компетенции и полномочий. Об этом говорится в официальном канале МИД РФ в Telegram.

Россиянку 1988 года рождения, находившуюся в Турции на отдыхе, экстренно госпитализировали 18 октября. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Женщину ввели в искусственную кому, она находится в реанимационном отделении под наблюдением врачей.

Отмечается, что пока туристку не могут транспортировать на родину из-за ее состояния. В то же время случай признали частично страховым. Медицинское лечение, за исключением отдельных специальных обследований, покроют за счет страховой компании.

"Генконсульством совместно с российскими инстанциями прорабатывается вопрос о проведении телеконсультаций с турецкими коллегами для обсуждения текущего состояния пациентки, методов ее лечения и перспектив эвакуации в Россию", - говорится в сообщении МИД.

"Генконсульство в координации с родственниками больной, лечащими врачами и представителями страховой компании продолжает следить за ситуацией, оказывая необходимую поддержку в рамках своей компетенции и полномочий", - следует из заявления.