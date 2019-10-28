Главы судов больше не смогут требовать наказания для судей

Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил о значительных изменениях в законодательстве, касающихся процедуры привлечения судей к ответственности. Председатели судов лишены значительной части полномочий: они больше не смогут проводить проверки сигналов в отношении судей и инициировать наказание людей в мантиях.

Это значит, что у руководителя суда становится меньше рычагов воздействия на конкретного судью. Ни один председатель не должен забывать, что он только первый среди равных, но никак не прямой начальник судьям. Новые нормы повышают гарантии независимости людей в мантиях.

"Хочу обратить внимание на три основных изменения в этой сфере, которые реализованы по законодательной инициативе президента Российской Федерации и уже вступили в силу, - сказал "РГ" Виктор Момотов. - Во-первых, председатели судов лишены полномочий в сфере привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Теперь председатель суда не вправе инициировать дисциплинарное производство. Оно может быть начато только по обращению гражданина, организации, Совета судей РФ, его президиума, а также Совета судей субъекта Российской Федерации".

Иными словами, любой простой гражданин вправе пожаловаться в квалификационную коллегию судей на какого-нибудь судью, а председатель суда - нет.

"Тем самым исключена "дисциплинарная власть" председателей судов по отношению к судьям, которая потенциально могла использоваться как механизм воздействия", - подчеркивает председатель Совета судей России Виктор Момотов.

Во-вторых, по его словам, председатели судов лишены права проводить проверки обращений о совершении судьей дисциплинарного проступка.

"Подобные проверки также могли быть своеобразным способом воздействия на судей, - говорит Виктор Момотов. - Теперь квалификационные коллегии судей обязаны самостоятельно проверять поступающие жалобы и обсуждать результаты проверок на заседаниях".

Третья новация: председатели судов лишены права не согласиться с решением квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидата на должность судьи.

"Ранее председатели судов фактически обладали правом "вето" в отношении кандидатов, рекомендованных квалификационной коллегией, и такое "вето" могло быть преодолено только двумя третями голосов, - рассказывает Виктор Момотов. - Теперь вся полнота полномочий по подбору кандидатов на судейские должности передана квалификационным коллегиям судей. Таким образом, квалификационным коллегиям судей от председателей судов передан весьма широкий круг полномочий".

Сильная сторона органов судейского сообщества - демократические процедуры. Решения принимаются путем голосования по итогам коллегиального обсуждения.

"Это наиболее демократичный способ принятия решений, позволяющий избежать ошибок и учесть все точки зрения, - говорит Виктор Момотов. - Заседания органов судейского сообщества по общему правилу проводятся открыто, что исключает кулуарное принятие решений "в тишине рабочего кабинета". Решения органов судейского сообщества оформляются в установленном порядке и должны быть мотивированными, в то время как мотивировка решений председателя суда не всегда очевидна".

Если к судье есть какие-то претензии, объясняться ему придется не с руководством, а со своими коллегами. Проштрафившегося это не спасет. Но если судья просто чем-то не нравится председателю, то будет защищен от незаслуженных неприятностей.

Как сообщил Виктор Момотов, в прошлом году Дисциплинарная комиссия Совета судей рассмотрела 311 жалоб и обращений. По результатам проверок доводы трех жалоб нашли свое подтверждение. В первом полугодии 2019 года в Дисциплинарную комиссию переданы 156 жалоб. По шести обращениям проведены выездные проверки, доводы одной из них признаны обоснованными.

Но в большинстве случаев жалуются люди, недовольные судебными решениями, но здесь надо спорить только в рамках процесса. Вместе с тем результаты рассмотрения этих жалоб позволяют сделать важные выводы о дальнейших перспективах совершенствования работы судов.