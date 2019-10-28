Гражданам разрешили общаться с налоговой через МФЦ

У граждан появился еще один способ общения с налоговой службой - через многофункциональные центры госуслуг "Мои документы" (МФЦ). С их помощью можно будет направлять в инспекцию документы и получать ответ. Такие поправки в Налоговый кодекс РФ вступают с 29 октября.

Через МФЦ можно будет подать заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество, уведомление о выбранных объектах для получения льгот и вычетов, сообщить о гибели или уничтожении объекта, чтобы на него не начислялся налог. Закон предусматривает, что при получении документов сотрудники МФЦ будут проставлять дату их приема, а в налоговую инспекцию отправлять самое позднее на следующий день.

Если человек захочет получить ответ от налоговых органов через МФЦ, ему потребуется заявить об этом в письменной форме. В этом случае налоговики должны будут передать документ в МФЦ не позже чем через два дня после того, как он будет готов.

Сегодня такими услугами пользуются жители Москвы и некоторых других регионов. Поправки делают их доступными по всей стране.

Но есть одно но: такой формат общения между налогоплательщиками и налоговиками будет возможен при условии, что региональные власти примут соответствующее решение.

Как разъясняла Федеральная налоговая служба (ФНС), граждане также смогут получать налоговые уведомления (в этом году их рассылка уже завершена) через многофункциональные центры независимо от того, какой налоговый орган их направил. Для этого достаточно будет обратиться в МФЦ с заявлением. Подать через "посредника" в лице сотрудника МФЦ можно будет и налоговую декларацию. Блок поправок, внесенных в Налоговый кодекс, также дает гражданам такое право.

При создании системы МФЦ в России в ее основу заложили принцип "одного окна", который позволяет освободить человека от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях. От получателя требуется только подать заявление и получить результат в оговоренный срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, должны проводить сотрудники МФЦ и органы власти.

Сейчас по всей стране работают около 2,8 тысячи МФЦ и свыше 10,5 тысячи небольших офисов в малонаселенных пунктах. Услугами МФЦ охвачены около 98 процентов населения. Среднее время в очереди за предоставлением госуслуг - меньше 15 минут.

В мае 2019 года минэкономразвития сообщило о разработке концепции обновления системы многофункциональных центров под рабочим названием "МФЦ 2.0". По словам замглавы ведомства Саввы Шипова, в перспективе такие центры должны стать единственной площадкой очного взаимодействия граждан и бизнеса со всеми органами власти, начиная с муниципальных, заканчивая контрольно-надзорными и правоохранительными. "Сейчас функции по оказанию госуслуг фактически дублируются в МФЦ и ведомствах. Это лишняя трата ресурсов и не всегда удобно для граждан, поэтому фронт-офис должен остаться один - МФЦ", - уточнял он.